Легализация медицинского каннабиса в Украине не за горами

Законопроект о легализации медицинского каннабиса уже отправлен в Верховную Раду и будет рассмотрен в течение месяца.

Комитет Верховной Рады по вопросам прав человека, нацменьшинств и межнациональных отношений передал для регистрации в Верховной Раде законопроект о легализации медицинского каннабиса. Об этом сообщило издание Сегодня.

Читайте также: СУПРУН РОЗПОВІЛА ЯК ПРАВИЛЬНО ВИМІРЮВАТИ ТИСК

Георгий Логвинский отмечает, что страна должна показывать свою демократичность не только заявлениями в прессе, но и путем “действительно положительных” решений для граждан.

“Я лично знаю, что такое боль, и боль испытывают другие люди, которые ждут от нас решения”, – сказал Логвинский.

Председатель благотворительного фонда “100% жизнь” Дмитрий Шерембей добавил, что право пациентов “не быть в состоянии насилия” защищено Конституцией Украины.

Логвинский отметил, что теперь в течение месяца законопроект “пойдет” на рассмотрение в парламент. Его рассмотрят по специальной процедуре, учитывая, что петиция в поддержку законопроекта собрала 25 тысяч подписей.

Стоит отметить, что Владимир Зеленский поддерживает легализацию марихуаны в медицинских целях, но только в каплях. Он даже консультировался по поводу легализации легких наркотиков с известным врачом.

“Медицинская марихуана, я считаю, что это нормально, в капельках она продается. Я, кстати, консультировался по этому поводу с Евгением Комаровским”, – сказал Зеленский.

Также в последнее время обсуждается вопрос легализации легких наркотиков. Инициаторами должны выступать не только депутаты, но и врачи, однако вопрос стоит не только в открытом доступе, а и в выращивании сырья. Читайте подробней, кто против и почему это сложно в Украине.