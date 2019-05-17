Вже у 2020 році в Україні з’явиться 5G

Петро Порошенко підписав Указ про те, що вже у 2020 році в Україні з’явиться інтернет зв’язок 5 покоління (5G).

Президент України Петро Порошенко підписав Указ «Про забезпечення умов для впровадження системи рухомого (мобільного) зв’язку п’ятого покоління». Указ визначає графік, який дозволить запустити зв’язок 5-го покоління у 2020 році і включатиме план виведення частот, координацію роботи з Урядом та необхідні законодавчі ініціативи Верховної Ради. Про це повідомляє прес-служба президента.

Глава держави нагадав, що у 2014 році в Україні не було навіть стандарту 3G, а перший Указ Президента про запровадження зв’язку 3-го покоління був виданий в липні 2014 року.

«Ми намагалися подолати відставання, яке мала Україна, від провідних країн світу», – наголосив Президент. При цьому він згадав, що вже в липні 2015 року був підписаний Указ про впровадження цифрового стандарту 4-го покоління.

«Сьогодні вже і зв’язком 3G, і 4G нікого не здивуєш. Вони працюють по усій країні», – сказав Президент та наголосив, що Україна це зробила за 5 років, в той час, коли в більшості інших країн це потребувало більше десяти років.