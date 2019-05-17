У Києві розкрили зухвалу схему крадіжки дітей

У Києві невідома жінка вистежує дітей і обкрадає їхні квартири. В оселі вона потрапляє під приводом знайомства з батьками.

За словами родини постраждалих, 14 травня неподалік будинку на Дніпровській набережній до її племінника підійшла жінка в чорному сарафані.

“Коли дитина підійшла до будинку, ця жінка зайшла за ним в парадне, піднялася на поверх вище, а коли він став відкривати ключем двері в квартиру, зайшла разом з дитиною, з фразою: “Я твоїй мамі вінна грошів і т. д.”, – розповіла жінка.

У коментарях до її посаді Ганна Русанова розповіла сходжу історію зухвалого пограбування. Зловмисниця представилася кур ‘ єром з ювелірного інтернет-магазину і запитала у дитини, де зберігаються коштовності, щоб покласти покупку туди. Жінка зазначила, що зловмисницю на відео дитина не впізнав, тобто в їхньому випадку була інша злочинниця.

Крім того, відомо, що шахраї діють за цією схемою не тільки в Києві. На платформі kidstaff мешканка Черкас поділилася історією крадіжки у її подруги. За її словами, в квартиру подзвонила жінка, яка представилася близькою знайомою мамі хлопчика.

Зловмисниця сказала, що не дасть дитині гроші в руки і попросила показати, де вони зберігаються.

“Тоді вона дала йому пачку з грошима в руки і попросила перевірити на світлі, чи не фальшиві купюри. Поки дитина розглядала пачку грошей на світло, вона пройшлася по квартирі. Зібрала все золото. Сказала, щоб батькам не телефонував, мовляв я пізніше ще прийду і віддам мамі борг”, – розповіла черкащанка.