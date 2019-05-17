“Снайпер, який завжди з тобою”. У ЗСУ вводять нову спеціальність

У навчальному центрі в Десні на Чернігівщіні українські армійці освоюють нову спеціальність – там триває курс підготовки марксменів. На передовій вони замінять снайперів, які працюють на великих відстанях. Бійці вже пройшли половину курсу.

“Марксмен має бути завжди поруч. Якщо, скажімо, снайпери можуть працювати окремо від свого взводу, то марксмен, це, грубо кажучи, снайпер, який завжди з тобою”, – каже військовослужбовець Володимир.

Варто зазначити, що марксмен – американський військовий “винахід”. Це піхотний снайпер, який озброєний не снайперською гвинтівкою, а автоматом. Зброя буде майже така ж сама, як і в інших бійців підрозділу.

Головне завдання марксмена на полі бою — знешкоджувати ворожі цілі, які становлять найбільшу загрозу підрозділу на відстанях, недосяжних для звичайної піхоти.

“Якщо піхотинець стріляє на відстані до 300 метрів, а марксмен, маючи покращене озброєння, може працювати на дистанції від 300 до 800 метрів. Тобто, вісь ця умовна відстань між снайпером і піхотинцем – це зона відповідальності саме марксмена”, – каже інструктор з підготовки марксменів Вадим Авраменко.

Навчальний курс триває один місяць. Всі, хто його пройдуть, отримають спеціальну гвинтівку українського виробництва – аналог американського карабіна, який встиг позитивно зарекомендувати себе на Донбасі. У нього, кажуть військові, хороша оптика, гарна якість металу тощо.