Стандарт 5G зв’язку можна впроваджувати в 2020 році, — глава НКРЗ Животовський

«5G можливо вже з наступного року. Ми аналізуємо частоти, які можуть бути використані для 5G. Деякі вже очевидні – це 700 МГц і 3400 МГц. Деталі щодо решти необхідних частот – а це понад 20 ГГц – будуть визначені цієї осені», – написав глава регулятора.

Він зазначив, що важливим для запуску 5G є досягнення домовленостей з силовими відомствами та телевізійними мовниками про умови переходу з частот 700–800МГц в більш низькі діапазони.

«У світі це називається визволенням «цифрового дивіденду», і всі країни це зробили 100 років тому. З очевидних причин, домовлятися з Нацради [з питань телебачення і радіомовлення] і мовниками будемо після закінчення виборів. Також необхідний інгредієнт – це діалог з операторами. Не секрет, що досі відкрите питання бізнес-кейсу для 5G. Адже на відміну від попередніх технологій G, п’ятий – це більше про інфраструктуру і суміжних галузях, ніж про наших з вами смартфонах. Тому ми тільки вітаємо самостійні ініціативи операторів, а також у співпраці з Міністерством інфраструктури за різного роду кейсами використання нових технологій», – написав Животовський.