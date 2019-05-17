Пішли ва-банк: навіщо “Народний фронт” розвалив коаліцію

“Народний фронт” пішов на кардинальний крок — фракція вийшла з коаліції “Європейська Україна”. За три дні до інавгурації переможця президентських виборів Володимира Зеленського, парламент може стати повністю непрацездатним.

У чому причина політичних проблем і зможе Зе розпустити Раду — розбирався OBOZREVATEL.

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Фракція “Народний фронт” вийшла з парламентської коаліції і в Раді офіційно стартував процес створення нової, на це передбачено до 30 днів;

«НФ» пішов ва-банк, це зроблено для того, що б у Володимира Зеленського не було можливості достроково розпустити парламент і призначити перевибори;

Партії “Слуги народу” варіант дострокових виборів вигідний, у політсили рейтинг 40%. У «НФ», другий за величиною фракції парламенту, він нижче 1%.

“Народний фронт” пішов ва-банк

Переможець президентських виборів Володимир Зеленський офіційно і неофіційно неодноразово заявляв про намір розпустити парламент. На думку його команди, у президента буде таке право до 27 травня, так як коаліції де-факто немає вже кілька років.

Такий сценарій став більш ніж реальний після призначення інавгурації Зеленського на 20 травня. У Раді заговорили про розпуск, а окремі нардепи всерйоз взялися за підготовку. У кулуарах парламенту вже визначили і дві можливі дати виборів — 14 і 21 липня.

При цьому не всі політичні партії готові йти на таку авантюру. Якщо партіям “Слуга народу”, Блок Петра Порошенка і “Батьківщина” ранні вибори вигідні, то ось для “Народного фронту” з рейтингом менше 1% такий крок може бути просто вбивчою.

Спочатку стратегія фракції «НФ» у парламенту була наступною — всіляко затягувати інавгурацію Зеленського і провести її в кінці травня, коли він не зможе розпустити Раду. Заради цього в «НФ» навіть зареєстрували проект постанови про присяги на 28 травня.

Але політичні розклади в парламенті різко змінилися. Вранці у четвер, 16 травня, парламент 315 голосами “за” підтримала постанову про дату інавгурації — 20 травня. Це стало несподіванкою для багатьох, навіть для самого автора постанови позафракційного нардепа Віталія Купрія.

За словами джерел OBOZREVATEL відразу в декількох фракціях, що рішення приймали пізно ввечері в середу, 15 травня. До консенсусу дійшли всі великі фракції, але на яких умовах — поки невідомо. Як результат — вже в п’ятницю, 17 травня, фракція “Народного фронту” вийшла з коаліції, тим самим, запустивши процес її ліквідації.

«Сьогодні коаліція депутатської фракції «Європейська Україна» у ВР VIII скликання припинила свою діяльність. Відповідно до положень ч. 7 ст. 83 КУ, протягом одного місяця з сьогоднішнього дня, з дня припинення діяльності коаліції у Верховній Раді, повинна бути сформована нова коаліція», — заявив спікер Андрій Парубій.

Раніше про такий варіант розвитку подій писав і шеф-редактор OBOZREVATEL Орест Сохар у своєму Facebook.

«А було б прикольно, якби якась із фракцій з віртуальної коаліції заявила про вихід зі складу т. н. більшості. В такому разі починається юридичний відлік часу, протягом якого депутатам дається можливість створити нову коаліцію. 30 днів, здається. Тоді у новообраного президента зникають будь-які підстави для розпуску ВР», — пояснив він.

При цьому процес формування нової коаліції ймовірно не увінчається успіхом. За словами джерела OBOZREVATEL в депутатської групи «Відродження», нардепи налаштовані на перевибори.

«Нічого не чув про це (Формуванні нової коаліції. — Ред.). Наші готуються до дострокових виборів», — пояснив співрозмовник видання.

Чи зможе Зеленський розпустити Раду

Питання з розпуском Верховної Ради має два головних аспекти — юридичний і політичний.

З юридичної точки зору — розпуск парламенту на даному етапі є питанням спірним. Юрист Олександр Марусяк пояснює, що закон про регламент не адаптований до Конституції. Якщо говорити точно по букві закону, то такого поняття як “коаліція” у регламенті від 2010 року просто немає.

Ще одна юридична особливість, яка стала популярною в останні дні — рішення Окружного адміністративного суду Києва. Є ймовірність, що наступного тижня суд вирішить: коаліції де-факто немає вже давно, саме тому президент, незважаючи на вихід «Народного фронту», може розпустити парламент. Гіпотетично такий варіант реальний і цілком обговорюється в команді Зе.

З політичної — як сказано вище, партії “Слуга народу” вибори в липні більш ніж вигідні. За даними останньої соціології, за партію майбутнього президента готові проголосувати 29,5% українців (серед тих, хто визначився і буде голосувати — 39,9%). З урахуванням мажоритарників — є реальні шанси створити більшість без залучення інших політичних сил.

В такому разі вже до кінця літа Зеленський отримає всю вертикаль влади — повністю монолітну коаліцію з партії “Слуга народу”, а також ручний Кабінет міністрів зі своїм прем’єр-міністром. Адже, згідно із законом, всі кадрові призначення проходять через парламент. Прямим текстом про вигоду дострокових виборів говорить і радник Зеленського Дмитро Разумков.

Правда, при такому варіанті є ризик потрапити у великий політичний скандал. Якщо Конституційний Суд ухвалить рішення про незаконність розпуску Ради, то є велика ймовірність нелегітимності майбутнього парламенту. Це загрожує глибокою політичною кризою і оголошенням повторних виборів.