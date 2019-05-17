Це справа — політичне замовлення, — Аллеров

Екс-глава Нацгвардії Юрій Аллеров заперечує всі висунуті проти нього звинувачення.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕМАЄ з залу суду.

Він заявив, що ця справа — політичне замовлення, і висловив жаль, що НАБУ діє проти нього.

Аллеров акцентував, що обміняли квартири, тому що в будинку на околиці Києва (вул. Бориспільська) військовослужбовці змогли отримати більше квартир і заселили їх в ці квартири вже в 2016 році.

Під час судового засідання Аллеров пояснив, чому обміняв квартири в центрі Києва на квартири в будинку на околиці.

«Мотивація обміну була наступна. Мої колеги зіставили, що однокімнатна на Печерську має 54 кв. м., двокімнатна – 85, трикімнатна — 130 кв. м. При нормі для військовослужбовця та членів сім’ї 9,6, ми в однокімнатну квартиру повинні були заселити 5 осіб. Яка сім’я піде в однокімнатну квартиру? Тобто це рішення було прийнято раніше, в 2006 році попередниками. Будинок 10 років не здавали, а людям потрібно давати житло», — заявив генерал.

Він зазначив, що в 2016 році заселили близько 300 членів сімей військовослужбовців, які поліпшили свій статус, і запевнив, що «Укрбуд» запропонував кращу пропозицію по обміну.

«Квартири, які стали в основу майнових оцінок, були добудовані, як і будинок. Ті (квартири. — Ред.), що ми видали військовослужбовцям в іншому районі Києва, вони були під ключ. Ми заселили людей в 2016 році. І вони прекрасно себе почувають. Це замість тих 50 (квартир. — Ред.) — ми поміняли на 70 (квартир. — Ред.), а взагалі поліпшили своє становище 80 сімей. Тому що, хто був в однокімнатній — отримав двокімнатну, його квартиру заселили іншими. Тобто близько 300 членів сімей військовослужбовців поліпшили свій статус. Це хіба погано? … Робив добре людям, а зараз мене висувають як злочинця», — заявив Аллеров

«Я чітко хочу сказати, що на сьогоднішній день у складі моїх дій не було змов з жодною особою з «Укрбуду». … Ніколи такого не було. І ці обличчя мені не знайомі», — заявив Аллеров.

У свою чергу, прокурори запевняють, що будинок на Печерську був зданий в експлуатацію в 2017 році.

Суд пішов у дорадчу кімнату для ухвалення рішення щодо обрання запобіжного заходу Аллерову.

Аллеров в очікуванні рішення суду.

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕМАЄ