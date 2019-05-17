Токсичні друзі Трампа: Хто допомагає Юрію Луценку в США

В Україні стали відомі подробиці приїзду адвоката Трампа – Рудольфа Джуліані і хто звів генерального прокурора України Юрія Луценка з Адміністрацією президента США

«Вспыли подробиці брудних танців українського генпрокурора Юрія Луценка з американським приватним адвокатом Рудольфом Джуліані, обслуговуючим самого Дональда Трампа», – написав у ФБ політичний експерт Володимир Цибулько.

За даними Bloomberg, Ігор Фруман – українсько-американський бізнесмен, який спеціалізується на зовнішній торгівлі. За даними агентства, він пов’язаний з Україною через благодійну організацію «Американські друзі Анатевки». Анатевка — селище для єврейських біженців зі сходу України, збудований під Києвом за ініціативою головного рабина України Моше-Реувена Асмана. Одесити приписують Фруману зв’язку в нарко і сексбизнесах, при цьому він відіграє особливу роль посередника у спілкуванні Трампа з єврейською громадою Києва. Втім, сам Фруман і не приховує, що був одним із спонсорів передвиборної кампанії президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. Про що особисто розповів в інтерв’ю американському російськомовному виданню Forumdaily.

Лев Парнас – засновник і президент Fraud Guarantee. На початку 90-х займався контейнерними перевезеннями вантажів між США та колишніми республіками СРСР, а потім заснував брокерську компанію з штатом у кілька сотень людей. Зі слів самого Парнаса, він зумів «вивести на IPO понад 1000 компаній». Цікава статистика для публічного ринку капіталу від непублічного людину з сумнівною репутацією.

Руслан Якушев