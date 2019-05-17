Михайло Подоляк: “Такі передбачувані мародерчики”

Такі передбачувані мародерчики)… Все-таки мені подобається Народний фронт, Яценюк/Парубій і взагалі весь наш парламент).

Перш за все, своєю добірною нахабством і абсолютної отмороженностью. Ідеальні діти ідеальних батьків: мами-анархії та пари-корупції. З обов’язковою гопотовой мораллю, що визначає всі їхні вчинки… НФ з мінусовою електоральної цінністю, з неформальним апдайковским лідером на чолі (той, який «Біжи,…, біжи»), роками сидить на жирнейших тіньових потоків в оборонці, енергетиці, Мінюсті та інших держ/бізнесах подрібніше, вирішує зіграти в «круту гру». «А харкнем ми в’язкої слиною в неслухняну пику суспільству і new president».

І з банальнейшим пафосом так заявляє: «заради нестерпного блага країни, заради продовження епохальних злодійських реформ ми виходимо з коаліції, щоб ніхто не зміг нас послати в піший еротичний… ще солодких п’ять місяців». Ось такі ми «розумні хлопці» і так міцно за країну хворіємо, що не дозволимо якомусь електоральному лошью, помилково проголосували не ща того кандидата, вигнати під шумок і нас, самих крутих патріотів)…

Так ось. Це все і є ідеальна ілюстрація того, ким насправді є наша нинішня управлінська еліта. Винятково цинічні мародери. Виключно брехливі персонажі, які незмінно і професійно тримають праву руку на серце і розповідають ідіотам, як треба любити батьківщину і при цьому не нити/не скаржитися/не агентить.

Все/таки це була казкова п’ятирічка. Отримати відразу і в одному місці настільки приголомшливий набір недоладності дуже складно). Але ми зробили це. Браво нам. Бездарні хлопці, пролезшие у владу на чужій крові, нескінченно співали гімни, надували пафосом щічки і клацали патріотизм як золоті горішки. Порушуючи всі фундаментальні правила існування держави як ідеї і функції.

Адже Очевидно, що тієї ж правлячої коаліції (формально 226+) не існує вже три роки. Отже, в державі не існувало і законного уряду. Якщо говорити вже зовсім примітивно, то і прийняті за ці роки рішення, обов’язкові для пересічних громадян, не дійсні. По суті, вуличний пацанчик Гройсман самоназвался прем’єр-міністром і визначав правила економічної поведінки. І так по всій вертикалі. Залишу вже за дужкою той факт, що при президенті Порошенко сотні чиновників вищого рангу взагалі роками перебували в статусі виконуючих обов’язки.

І ось тепер – де/юре коаліція розпалася і значить… «ми ще багато місяців» продовжимо мародерить. Ідеальний бізнес…

Підсумовуючи. П’ять років влада належала людям випадковим, які не розуміють, що таке держава… Групи Порошенка/Яценюка щиро вірили, що революційна доцільність спише будь гріхи і що це буде тривати десятиліттями. А решта нехай жеруть злидні… Керованість вертикалі порушена. Скрізь сидять випадкові пацани, які по фені дають вказівки іншим випадковим пацанам. А потім зникають… Коротше, дивний для XXI століття приклад класичної узурпації влади..