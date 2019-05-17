«Булава – це не цукерка»: дружина Луценка дала сім рад Зеленському

Оголосила про відхід з поста представника президента в парламенті нардеп від Блоку Петра Порошенка Ірина Луценко порадила новообраному президенту України Володимиру Зеленському повчитися терпінню у чинного глави держави Петра Порошенка.

Оголосила про відхід з поста представника президента в парламенті нардеп від Блоку Петра Порошенка Ірина Луценко на брифінгу в Раді 17 травня дала сім рад новообраному президенту Володимиру Зеленському, передає кореспондент «ГОРДОН».

«Хочу, враховуючи недосвідченість новообраного президента Володимира Зеленського, дати йому сім порад: як не воювати, не шантажувати, не принижувати парламент, а досягти, принаймні, тих результатів, яких досяг президент [Петро] Порошенко», – заявила Луценко.

«Перше. Володимир Олександрович, навчитеся у Порошенка терпіння – як не воювати з парламентом, а переконувати депутатів, навіть тоді, коли вас спочатку не підтримують. Це демократія», – заявила Луценко.

Її друга порада – пропонувати такі законопроекти, за які буде голосувати навіть опозиція, тому що їх «політично неможливо не підтримати».

«Третє – будьте принциповими і не слухайте олігархів. З-за цього ви можете програти вибори, як відбулося в ситуації з Порошенком, і отримати ворожі телеканали», – додала Луценко.

За її словами, четвертий рада Зеленському – прислухатися до опозиції та її конструктивних пропозицій, п’ятий – співпрацювати з міжнародною коаліцією, шостий – вивчити українську мову, сьомий – зміцнювати обороноздатність держави.

«Під час інавгурації ви отримаєте таку довгоочікувану булаву. Булава – це не цукерка. Булава – це ваша величезна відповідальність… Взявши цю булаву в руки в понеділок на інавгурації, уважно розгляньте її. В її вершині знаходиться секрет: стилет з латинським виразом, який означає: «Все повертається». Пам’ятайте про це, коли ви будете приймати рішення. У ваших руках – доля 46 млн українців», – заявила нардеп.