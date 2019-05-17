Кіркоров заявив про готовність зробити «місток дружби» між Росією і Зеленським

Російський співак Філіп Кіркоров заявив про свою готовність налагоджувати відносини з новообраним президентом України Володимиром Зеленським як «путінського емісара».

Про це він сказав в інтерв’ю Ксенії Собчак.

За словами Кіркорова, який знімався з Зеленським в декількох фільмах, він навіть готовий приїхати в Україну з концертами, якщо новообраний президент «домовиться про це».

У свою чергу Собчак нагадала Кіркорову про те, що між Україною і Росією погані відносини, тим більше, що Володимир Зеленський також дотримується антиросійської риторики.

«Хтось повинен їх відновлювати. Будемо виправляти, буду говорити з одним. Якщо мені випаде ця місія, щоб налагодити відносини і зробити місток дружби, я поїду в Україну. Якщо СБУ пустить», — заявив Кіркоров.

Співак також підтвердив свою готовність налагоджувати відносини між двома країнами в якості «путінського емісара». В ході інтерв’ю Кіркоров зізнався, що він дуже сумує за україною, тому їздить з концертами в Крим.

До речі, цей вислів зірки російської естради ряд російських ЗМІ розцінили як визнання Криму територією України.

Серед іншого співак зізнався, що якби його «старші товариші» в Росії попросили не їздити в Україну, він би не їздив.