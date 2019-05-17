На Франківщині затримали угруповання наркодилерів

В Івано-Франківській області правоохоронці затримали чоловіків, які займались збутом амфетаміну у великих розмірах на території області. Про це повідомляє прес-служба поліції

Як зазначається, в ході раніше розпочатих кримінальних проваджень за ч.1, ч.2 , ч.3 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України правоохоронці затримали групу осіб у складі трьох мешканців Івано-Франківської області (1989, 1990 та 1991 років народження), які протягом 2019 року незаконно збували психотропну речовину у великих розмірах на території області.

Зловмисників затримано в порядку ст.208 КПК України. Наразі вирішується питання про оголошення фігурантам підозри та обрання запобіжного заходу. Триває слідство.