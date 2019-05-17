Дві жінки на човні припливли з Росії в Луганську область

У Луганській області прикордонний наряд, який ніс службу в районі населеного пункту Олександрівка, затримав двох жінок, які на човні переправилися в Україну з Російської Федерації.

“Затримання відбулося безпосередньо на березі річки Деркул (притока Сіверського Дінця, – ред.) прикордонниками Луганського загону, які виконують завдання у районі проведення операції об’єднаних сил. Як з’ясувалося, це були дві жінки, громадянка України і РФ. Вони намагалися потрапити в населений пункт на території України до своїм знайомим. При цьому у громадянки РФ відсутні документи”, – йдеться в повідомленні.

Відзначається, що українку притягнули до адміністративної відповідальності за порушення кордону, а громадянку РФ затримали для встановлення особи та з’ясування всіх обставин правопорушення.

Крім того, вживаються заходи щодо встановлення кола осіб, які сприяють у незаконному переміщенні через державний кордон.