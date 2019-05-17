Мною завершена робота над книгою «Велика Вітчизняна війна 1941-1945 рр.» з підзаголовком «Без міфів і фальсифікацій». Над книгою працював довго, збираючи правду про війну. І ця правда вказує на те, що росіяни, радянські люди були великими людьми. Вони століттями зберігали свою свободу і незалежність, перебуваючи під безперервними ударами «цивілізованого» Заходу. Зберегли народ і країну і в 1941 році, незважаючи на подвійну перевагу супротивника в силі.

Захід не може пробачити Росії цього і в даний час. Він не може зізнатися в тому, що століттями виступаючи проти Росії не зміг її здолати. Росія постійно нагадує Заходу, що він дурніший і слабкіше Росії, коли справа доходить до збереження російськими народами своєї незалежної держави.

І. в. Сталін увійшов в історію Росії, Радянського Союзу як вождь, видатна особистість, від якої починається відлік часу життя Росії, воскреслої після ліберального лютневого погрому 1917 року.

Під час Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр., будучи Головою Ради народних комісарів і Верховним Головнокомандуючим, Сталін керував тилом і фронтом. Під його керівництвом за час війни тил випустив усіх без винятку видів озброєнь в два і більше разів більше, ніж Німеччина зі всієї працювала на неї Європою, а фронт розгромив найсильнішу армію світу і в 1945 році кинув на бруківку Червоної площі прапори переможеної Німеччини.

Сталін зумів поставити справу так, що до війни Німеччина допомагала СРСР проводити індустріалізацію, а Західна Україна, Західна Білорусь та країни Прибалтики повернулися до складу СРСР і, таким чином, відсунули західний кордон від життєво важливих центрів країни. Сталін зумів укласти з Японією договір про ненапад.

Зовнішня політика СРСР у передвоєнні роки була обережною, не дозволяє країнам Заходу оголосити нас агресорами, але твердою, спрямованої на забезпечення максимально можливу в тих умовах безпеки народів СРСР.

Основні довоєнні події досліджені і описані в книзі, в тому числі написано і про те, як США та Англія підготовляли Німеччини до війни з СРСР. Також у книзі описані всі основні битви і битви Великої Вітчизняної війни, співвідношення сил і засобів у кожної описаної військової операції. Докладно розказано про евакуацію промислових підприємств, евакуації людей, створення авіації Дальньої дії, прикордонних боях, Московської битві, боях під Ленінградом і життя міста, Сталінградській і Курській битвах, битвах за Дніпро, повне звільнення території СРСР, розгром німецьких армій у Східній Пруссії, блискуче проведеної Берлінської операції.

У книзі викладені окремі події в житті країни у воєнний час, від вирішення проблем Російської православної церкви до введення погонів і створення нового гімну СРСР, а також наведено звернення Сталіна до народу, в тому числі в 1941 і 1945 роках, проаналізовано наказ «ні кроку назад» 1942 року. Показано, яким чином Сталін заманив німців під Сталінград. Наведено свідчення німецьких генералів про те, як переважна більшість оточених радянських армій йшло з оточення на схід, як з волі Сталіна війська Німеччини та її союзників пішли на Сталінград. Наведено німецькі свідоцтва про озброєнні і обмундируванні радянських і німецьких бійців, про перевершує військовому мистецтві радянських командирів. Разом з тим у післямові розглянуто, як переважна більшість німецьких генералів писали свої мемуари під американську диктовку.

У підсумках війни і в інших розділах книги звернено увагу на значне завищення кількості безповоротних втрат Червоної армії і кількості радянських солдатів і офіцерів, взятих в полон. У книзі показано, як воювали США і Англія в Європі та Африці і як радянські війська врятували їх від повного розгрому.

Перемога

Слово «Перемога» нерозривно пов’язане з іменем Йосипа Віссаріоновича Сталіна. Саме його розумом і волею була створена військова промисловість СРСР, що дозволило в короткий термін у виробництві зброї перевершити Німеччину і всі працюючі на неї країни Європи. Саме його розумом і волею був організований розгром найсильнішої армії світу.

Хочеться вірити, що настануть дні, коли вдячні нащадки знову поставлять на знак подяки йому пам’ятники і будуть приносити до їх підніжжя живі квіти. Особливо багато квітів буде в день його народження – 21 грудня і в День Перемоги – 9-го травня.

На Радянський Союз у 1941 році напали армії Німеччини, Італії, Угорщини, Румунії, Фінляндії, на які працювала вся Європа з населенням близько 400 мільйонів осіб, за винятком Англії та частини населення Югославії. Вороги вели війну на винищення. За всю свою історію Росія не знала такого численного, жорстокого ворога, оснащеного зброєю величезною смертоносної сили.

Радянський Союз переміг, тому що був соціалістичним народним державою, на чолі якого стояв невтомний трудівник, великий державний діяч і полководець товариш Сталін, бо перевершив противника в кількості військової техніки і в умінні проводити військові операції та відсутності людей, здатних створити необхідну для перемоги кількість грізної військової техніки, зуміли застосувати її і здолати ворога в бою, проявляючи масовий героїзм.

Безприкладний подвиг радянських воїнів знайшов своє відображення в тому, що понад 5 мільйонів солдатів і офіцерів Червоної Армії було нагороджено орденами і більше 7,5 мільйонів – медалями.

11 418 осіб під час Великої Вітчизняної війни були удостоєні звання Героя Радянського Союзу з врученням вищою нагородою СРСР – орденом Леніна, знака особливої відмінності – медалі «Золота Зірка» і грамоти Президії Верховної Ради СРСР, 104 з них отримали це звання двічі, а троє – Маршал Радянського Союзу Р. К. Жуков, майор І. Н. Кожедуб і полковник А. В. Покришкін – тричі.

В світі не було іншої країни і іншого народу, здатного знищити армії гітлерівських загарбників. Ні США, ні Англія, ні яка-небудь інша країна, ні який-небудь інший народ, ні за яких обставин не змогли б здолати німецьку силу. В цій Перемозі відкрилося для всіх велич радянського ладу і радянського, насамперед російського народу.

Світ своїм порятунком від гітлерівців зобов’язаний Сталіну, як людство своїм порятунком зобов’язаний Христу.

Російське золото

В опублікованій в. І. Калашниковим чудової статті Валентина Катасонова «Золотий фундамент будови» вказується, що до середини 1920-х років, тобто до часу приходу до влади І. в. Сталіна, царського золота в Росії не залишилося. І це вірно. Але автор свідомо чи мимоволі створює думка, що царське золото витратили більшовики. Фактично величезна кількість царського золота було вкрадено інтервентами західних країн.

Наприклад, Колчак в забезпечення поставок і позик передав США 2118, англійцям – 2883, французам – 1225 і японцям – 2672 пудів золота. Чимало золота було награбовано інтервентами в різних областях і населених пунктах Далекого Сходу.

Залишилися у Антанти і 516 тонн російського золота, яке знаходилося в зарубіжних банках ще з довоєнного часу в забезпечення фінансових операцій Росії. Згідно з даними Міністерства фінансів Російської імперії залишилися у країн Антанти і 4754 тонни 682 кілограма золота, вивезених в країни Антанти за імператора Миколи II в забезпечення російських військових позик. Тому всі заяви про те, що більшовики абсолютно безпідставно відмовилися оплачувати царські позики, вимагають ретельного вивчення.

Фактично, країни Антанти недопоставили царської Росії величезна кількість вже оплаченого озброєння, боєприпасів, військового спорядження і військової амуніції. Після поразки Німеччини у війні привласнила Антанта і 93,5 тонни золота, вивезений до Німеччини при радянському уряді відповідно до Брест-Литовського мирного договору.

У моїй книзі «Невидимий кат» написано: «У багатьох випадках саме бажання поживитися за чужий рахунок призвело на територію нашої країни військові підрозділи 14 держав.

І не тільки кожна країна, а кожен солдат інтервентів хотів відірвати собі якомога більше матеріальних цінностей, і для цього був готовий вбити всіх, включаючи дітей, жінок і старих. Така сутність західного суспільства, що народив людину, для якої найвищою цінністю є гроші, і заради них він готовий на будь-які злочини. Бачачи, що Росія переживає величезні, катастрофічні труднощі, пов’язані з голодом, холодом, інфекційними хворобами, хаосом і руйнуванням життєустрою, ніхто не прагнув допомогти Росії, а кожна з країн тільки поглиблювала положення і призводила до сотень тисяч додаткових жертв.

Військові підрозділи західних країн і Японії прийшли в Радянську Росію з надією, що грабувати безкарно, так як розорена війною і Лютневою революцією країна не мала ні працюючої військової промисловості, ні армії, здатної дати відсіч інтервентам. Як тільки заводи запрацювали, Червона армія зміцніла і показала свою силу, інтервентів як вітром здуло. Вони всі побігли в свої великі і малі країни, радіючи вкраденим цінностей, навіть не відчуваючи провини перед народами Росії.

Сьогодні залишилися тільки їхні фотографії на тлі землі, засіяна трупами закатованих ними людей. Залишилися фотографії виснажених дітей голодуючого Поволжя та інші свідоцтва злочинів, скоєних у 1918-1920 роках інтервентами в Росії. Один час при Сталіні війну називали не Цивільною, а Вітчизняної, і по відношенню до інтервентам і їхніх посібників вона дійсно була Вітчизняною.

Інтервенти прагнули розчленувати і знищити нашу вітчизну, а Червона Армія прагнула захистити і зберегти свою вітчизну – тисячолітнє держава російське. Під час інтервенції Німеччина завойовувала наші землі, а країни Антанти вели свої армії на «свої» території, закріплені за ними загальним антиросійським змовою. Окупувавши «свої» зони, вони проводили політику поступового виходу територій зі складу Радянської Республіки. Це була заздалегідь продумана акція. Вони брали реванш за поразку в Жовтні 1917 року, до якого все так добре для них складалося при підконтрольному їм Тимчасовому уряді, коли вони трохи не встигли закінчити розчленування Росії.

На шляху присвоєння Заходом собі російських земель стояли тільки більшовики. На шляху розкрадання цінностей Росії теж стояли тільки більшовики. А розкрадали цінності не обов’язково стихійно з ініціативи солдатів і офіцерів загарбників, але, насамперед, за планом, заздалегідь розробленим в країнах Четверного союзу і Антанти. Країни заходу в 1918 році, перш за все, йшли грабувати Росію, а якщо вийде, то залишитися в Росії на «своїх» закріплених територіях». Радянська Республіка в 1920 році вийшла з війни переможцем, зберегла народ і країну, але залишилася пограбованій до нитки.

Продовження слідує…