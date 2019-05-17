Бойко ждёт роспуска Рады и уже готов к досрочным Парламентским выборам

Юрий Бойко уверен, что роспуск Верховной Рады неизбежен и выразил желание, чтобы указ президента о роспуске Верховной Рады появился как можно скорее.

“Единственная цель заявления “Народного фронта” о выходе из коалиции – избежать роспуска парламента. Но уже давно есть решение суда об отсутствии коалиции. 30 дней прошло, и новая коалиция не была сформирована. Парламент, которому доверяют лишь 4% граждан, должен быть распущен как можно скорее. Это наша позиция, и она неизменна более двух лет”, – сказал Бойко журналистам в кулуарах Верховной Рады в пятницу.

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“В отставку должна уйти вся нынешняя власть, которая на президентских выборах получила политическую пощечину от украинцев. Нынешний режим полностью потерял доверие граждан Украины”, – добавил он.

В пятницу председатель Верховной Рады Андрей Парубий на утреннем пленарном заседании парламента объявил о прекращении деятельности парламентской коалиции”Европейская Украина” и выходе из нее депутатской фракции политической партии “Народный фронт”. Также Андрей Парубий призвал народных депутатов начать консультации по созданию новой коалиции в парламенте.

Источник: ZN

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