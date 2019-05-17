На інавгурацію Зеленського приїдуть 5 президентів європейських країн

П’ять президентів європейських країн візьмуть участь в інавгурації Президента Володимира Зеленського 20 травня. Про це повідомило інформоване джерело, пишуть Українські Новини.

Зазначається, що в інавгурації візьмуть участь президент Грузії Саломе Зурабішвілі, президент Латвії Раймондс Вейоніс, Литви – Даля Грібаускайте, Естонії – Керсті Кальюланд, Угорщини – Янош Адер.

Також у заході братимуть участь: прем’єр-міністр Молдови Павло Філіп, віце-президент Європейської комісії Марош Шефчович, глава парламенту Азербайджану Октай Сабір огли Асадов, віце-прем’єр-міністр Румунії Ганна Бирчал, міністр закордонних справ Кенії Моніка Джума, міністр оборони Канади Харджит Сінгх Саджан, держсекретар міністерства закордонних справ Хорватії Здравка Бушич, перший заступник міністра закордонних справ Греції.

«В інавгурації, крім згаданих осіб, візьмуть участь посол Ізраїлю в Україні Йоель Ліон, помічник генсека НАТО з політичних питань і політики безпеки Алехандро Альваргонзалес, посол Франції Ізабель Дюмон», – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, Верховна Рада вирішила провести 20 травня урочисте засідання у зв’язку з прийняттям присяги новообраним президентом Володимиром Зеленським о 10:00.