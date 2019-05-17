Ахметов юридично закрив угоди з купівлі двох обленерго

Компанія ДТЕК олігарха Ріната Ахметова завершила операцію з придбання у холдингу VS Energy контрольних пакетів акцій двох обленерго: 68,2949% – АТ «Одесаобленерго» і 93,9978% – ПАТ «Київобленерго». Про це з посиланням на прес-службу ДТЕК повідомляє агентство «Інтерфакс-Україна».

«Компанія

розробляє програму розвитку електричних мереж в Київському та Одеському

регіонах. Мета – підвищення якості і надійності розподілу електроенергії,

поліпшення клієнтських сервісів», – цитує агентство компанію.

Також ДТЕК планує сфокусуватися на системній

цифровізації управління інфраструктурою, зазначили в прес-службі.

«Одесаобленерго» і «Київобленерго» повідомили у пресі, що з

17 травня відкликають видані раніше довіреності.

Компанії є операторами системи розподілу в

Одеській і Київській областях і не займаються постачанням електроенергії.

Надаючи дозвіл на концентрацію, Антимонопольний комітет (АМКУ)

поклав на ДТЕК ряд зобов’язань, які покликані усунути можливий вплив

на суміжні ринки – постачання та виробництво електроенергії.

«Таким чином, концентрація нових активів компанією ДТЕК не

обмежує клієнтів у ринковій можливості самим обирати, у кого їм купувати

електроенергію. Сьогодні ринок постачання електроенергії клієнтам повністю

конкурентний, і ДТЕК підтримує розвиток цієї конкуренції», – підкреслив

генеральний директор «ДТЕК Мережі» Іван Гелюх.

Раніше SKELET-info повідомляв, що група «ДТЕК» придбає у групи російських бізнесменів VS Energy контрольні пакети акцій «Київобленерго» і «Одесаобленерго» за $250 мільйонів.

Крім того повідомлялося, що Ахметов продає електрику Україні наполовину

дорожче, ніж Угорщини.