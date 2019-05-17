На екрани України виходить новий фільм з Джонні Деппом

Сюжет нового фільму з Джонні Деппом використовує класичну ситуацію: чоловік дізнався, що жити йому залишилося недовго, і вирішує, нарешті, жити на всю котушку. Професор коледжу, почувши від лікаря, що рак зведе його в могилу через кілька місяців, поводиться досить передбачувано: залазить прямо в костюмі в ставок з качками, курить марихуану і п’є віскі під час занять зі студентами і цілує чужих жінок. Відтепер всі заборони зняті, а таємні бажання може, нарешті, здійснитися!

Прем’єра в Україні — 23 травня.

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Столиця – Київ

Найбільші міста: Київ, Львів, Харків, Одеса, Дніпро, Запоріжжя, Кривий Ріг, Донецьк

Форма правління – Парламентсько-президентська республіка

Територія – 603 549 км2 (44-я в світі)

Населення – 42,6 млн чол. (32-я в світі)

Офіційна мова – українська

Релігія – православ’я, католицизм

ІЛР – 0,747 (81-я в світі)

ВВП – $131,8 млрд (59-я в світі)

Валюта – гривня

Межує з: Білоруссю, Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунією, Молдовою, Росією

Жанр: комедія, драма Режисер: Вейн Робертс

У ролях: Джонні Депп, Зої Дойч, Розмарі Деуітт, Рон Лівінгстон.