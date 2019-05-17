На Закарпатті селянин спалив себе живцем після сварки на весіллі дочки

В мукачівській лікарні помер мешканець села Ізки Закарпатської області, який отримав напередодні 90% опіків тіла.

Чоловік 1976 року народження, поступила в лікарню 12 травня, а помер у 01:45 ночі 17 травня. Лікарі давали невтішні прогнози, адже закарпатець отримав дуже серйозні опіки тіла.

За попередньою інформацією, на другий день після весілля власної дочки чоловік облив себе бензином, будинок і машину. За версією поліції, заспокоївшись, він сів перекурити і загорівся.

Сусіди розповіли, що перед трагічною подією в родині була сварка. У лікарні з опіками нижніх і верхніх кінцівок знаходиться також дочка чоловіка, яка намагалася загасити батька. Дівчина йде на поправку.