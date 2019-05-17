У Чехії засудили військового, який воював за “ДНР”

Військовослужбовця збройних сил Чехії сьогодні засудили за звинуваченням у тероризмі у бойових діях на боці російських окупантів на Донбасі.

Суд засудив Еріка Ешту на три роки умовно з відстрочкою на чотири роки та скасував його військове звання, що означає фактичне завершення кар’єр кур’єри в чеській армії.

Ешту заявивши, що до України просто їздив у гості, а у формі сепаратистів і зі зброєю просто сфотографувався на пам’ять.

Ерік Ешту у суді міста Пардубіце

Суд виніс умовний вирок, вважаючи, що доля Ешту у конкретному терористичному акті не було доведено.

“Незважаючи на те, що умовний вирок, це – важливий прецедент, і пересторога всім тім, хто може ще планує стати на бік злочинців і терористів на Донбасі, оскільки вже сама участь у незаконних формуваннях зі зброєю в руках була кваліфікована судом як підготовка до терористичного акту”, – написавши Перебийніс.

За інформацією чеських ЗМІ, правоохоронці Чехії розслідують ще понад 10 подібних справ.