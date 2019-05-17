ФГВФО ліквідував два українських банки

У ФГВФО розповіли, що для виведення з ринку в управління фонду передали 95 банків

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб завершив ліквідацію банків «Стандарт» і «Терра Банк». Про це повідомляє прес-служба Фонду.

Дані про ліквідацію банків внесені в Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських організацій.

Відзначається, що банк «Терра Банк» було повністю ліквідовано 15 травня, а «Стандарт» — 16 травня.

З-за повної ліквідації незадоволені вимоги кредиторів через брак активів вважаються погашеними.

Також у ФГВФО розповіли, що для виведення з ринку в управління фонду передали 95 банків, на початок квітня поточного року в одному з них триває тимчасова адміністрація, 88 — перебувають у процесі ліквідації, 6 — ліквідовані.