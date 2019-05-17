У Римі пропонують залишати багаж на зберігання в магазинах

До Риму прибуває датський стартап LuggageHero, який дозволяє залишити багаж на зберігання в партнерських магазинах і барах з простою метою: щоб прогулятися по місту з вільними руками (і плечима).

Тепер можна просто зайти на сайт LuggageHero, вивчити список об’єктів, які беруть участь у проекті, забронювати місце для свого тяжкого вантажу і здати його в обумовлений час. Кожна валіза захищають від несанкціонованого доступу спеціальною печаткою. Крім того, власнику надається страховка з покриттям до € 2500.

Зараз «багажних героїв» в Римі двадцять, проте з часом це число буде тільки рости. Як правило, заклади-учасники LuggageHero знаходяться поблизу від основних туристичних визначних пам’яток і поряд з великими транспортними розв’язками.

Експрес-інформація по країні

Італія (Італійська Республіка) – держава в Південній Європі.

Прапор



Герб



Столиця – Рим

Найбільші міста: Рим, Мілан, Неаполь, Турін, Палермо, Болонья, Флоренція, Катання, Венеція

Форма правління – Парламентська республіка

Територія – 301 340 км2 (71-я в світі)

Населення – 60,79 млн чол. (23-я в світі)

Офіційна мова – італійська

Релігія – католицизм

ІЛР – 0,873 (27-я в світі)

ВВП – $2,141 трлн (8-я в світі)

Валюта – євро

Межує з: Францією, Швейцарією, Австрією, Словенією

Крім Риму і Копенгагена, LuggageHero працює в Нью-Йорку, Бостоні, Чикаго, Лондоні, Мадриді, Барселоні, Лісабоні, Монреалі, Ніцці та Брюсселі.

«Навколо Світу. Україна» писав про те, скільки пасажирів літає без багажу.

За матеріалами 34travel.me

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