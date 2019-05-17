У Римі пропонують залишати багаж на зберігання в магазинах

До Риму прибуває датський стартап LuggageHero, який дозволяє залишити багаж на зберігання в партнерських магазинах і барах з простою метою: щоб прогулятися по місту з вільними руками (і плечима).
Тепер можна просто зайти на сайт LuggageHero, вивчити список об’єктів, які беруть участь у проекті, забронювати місце для свого тяжкого вантажу і здати його в обумовлений час. Кожна валіза захищають від несанкціонованого доступу спеціальною печаткою. Крім того, власнику надається страховка з покриттям до € 2500.
Зараз «багажних героїв» в Римі двадцять, проте з часом це число буде тільки рости. Як правило, заклади-учасники LuggageHero знаходяться поблизу від основних туристичних визначних пам’яток і поряд з великими транспортними розв’язками.
Експрес-інформація по країні
Італія (Італійська Республіка) – держава в Південній Європі.
Прапор
Герб
Столиця – Рим
Найбільші міста: Рим, Мілан, Неаполь, Турін, Палермо, Болонья, Флоренція, Катання, Венеція
Форма правління – Парламентська республіка
Територія – 301 340 км2 (71-я в світі)
Населення – 60,79 млн чол. (23-я в світі)
Офіційна мова – італійська
Релігія – католицизм
ІЛР – 0,873 (27-я в світі)
ВВП – $2,141 трлн (8-я в світі)
Валюта – євро
Межує з: Францією, Швейцарією, Австрією, Словенією
Крім Риму і Копенгагена, LuggageHero працює в Нью-Йорку, Бостоні, Чикаго, Лондоні, Мадриді, Барселоні, Лісабоні, Монреалі, Ніцці та Брюсселі.
«Навколо Світу. Україна» писав про те, скільки пасажирів літає без багажу.
За матеріалами 34travel.me
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