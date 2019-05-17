Раскрыты некоторые детали инаугурации Зеленского

16 мая в Администрации президента состоялась встреча команды новоизбранного президента Владимира Зеленского с командой Петра Порошенко, на которой обсуждались вопросы организации инаугурации. Об этом пишет шеф-редактор LB.ua Соня Кошкина в своем telegram-канале.

Организационно инаугурация нового президента должна выглядеть следующим образом:

“Утро – как и водится – в Верховной Раде. До этого команда Зе анонсировала съемки ролика. Вроде как начинают на «вертолетной площадке Януковича» – Владимир Александрович обозревает Днепровские дали, думает о судьбах родины и потом чуть ли не пешком идёт «под купол». Еще один обязательный пункт программы – присяга военных новому Верховному Главнокомандующему. Для этого рассматривают две локации: Софийская площадь (это красиво) или Мариинка (туда из ВР проще переместиться)”, – пишет Соня Кошкина.

Кроме того, в интервью LB.ua (текст интервью выйдет на следующей неделе – ред.) представитель команды Владимира Зеленского Руслан Стефанчук рассказал, что от торжественного приема, который обычно завершает официальную часть инаугурации, организаторы отказались. “Несколько странно, так как важной частью подобного приема всегда было своеобразное «представление» послам, иностранным гостям и т.д.”, – написала шеф-редактор LB.ua.

Наиболее активно на встрече команду представлял Андрей Богдан, известный как юрист Игоря Коломойского.

“Относительно будущего главы АП. Практически у всех присутствующих сложилось впечатление: им будет Андрей Богдан. «Он вёл себя очень уверенно, раздавал поручения как хозяин положения, вникал во все детали», – описывает один из собеседников. Отмечая вместе с тем, что Сергей Шефир (очень близок к Зе, должность главы АПУ ему тоже прочили) преимущественно молчал”, – пишет Соня Кошкина.

Источник – lb.ua

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