Попрацював “трупом” у СБУ Аркадій Бабченко вирішив нажитися за рахунок фронту

Піст до фронтових волонтерів та військових. Сьогодні Аркадій Бабченко — російський журналіст, позиціонуючий собі як військовий журналіст — давши пост.

“Така справа. Попросили мене допомогти. Загалом, потрібні бронежилети, шоломи, обважування, приціли та інша потрібна спеціальна екіпіровка. Речі не першої необхідності, але в господарстві дуже корисні. Оскільки все це спеціальне, варто все це до фіга. Ну от дійсно просто до фіга. Але потрібно. Зберемо?”

і я дуже здивувалась.

Цього тижня нам дуже треба закупити для фронту:

— деякі будівельні матеріали

— деякі автоінструменти

— автомобіль

— безпілотник

— певну кількість електроніки (прінтери, ноутбуки, планшети)

— і безліч автозапчастин

Це — нормальні заявки для 19-го року, шостого року війни.

Мої колеги, які час від часу дають пости з проханнями про допомогу для фронту, просять допомоги у закупці того ж самого. Плюс-мінус різниця в кількості.

І тут раптом — броніки, каски, обвіси та приціли. Привіт з 14-го року якийсь, дежавю, їй-богу.

І ми замислились — що б це могло бути? Але спочатку про Аркадія Бабченко.

Аркадій Бабченко, російський журналіст, живе в нашій країні і навіть намагається говорити про політику і щось там про фронт. Альо на фронті Аркашу насправді давно не бачили — якщо не помиляюсь, з того літнього випадку у 14-му році, коли його дуже побили над Слов’янські янськом, на горі Карачун. Хто бив? А наші ж військові. За що били? А за діло.

Аркаша прибув тоді на Карачун разом з Касьяновим у гості до Мирослава Гая. Мирослав служив тоді на Карачуні, то була його перша і остання ротація. І от, коли прибула до нього ця делегація — наші хлопчики гмикнули, але нічого не сказали. А вже коли Аркаша Бабченко почав фотографувати слов’янськ від позицій і тут же викладати фото в інтернет (нормальне коригування, чо) — наші гмикнули і взяли Аркашу в оборот.

Оборотили смачно. І в хвіст і в гриву. Знаю цю історію особисто від тих, хто лупцював Аркашу (і за діло лупцювали ж), та також від тих, хто ініціював ці розборки. Ендрю, я пам пам’ятаю, як солодко й люто ти завжди усміхався, коли чув ім’я Бабченко тому. Бо! Якщо людина позиціонує себе як військового журналіста — якого дідька викладати фото з чотіньким коригуванням ворожого вогню на наші позіції?

Мирослава Гая тоді не били, побратим все ж, Касьянова пожаліли з поваги до сєдін. А Аркашу зрештою роздягли до трусів і відправили з Карачуна з хорошим наказом на фронті не з’єднання являтись. Тобто, якщо Аркаша і з’єднання являвся після того на фронті, то дуже давно і з могутньою оглядкою.

Я на фронті постійно, і всі рокі про Аркашу я не знала й не чула. Не буває він там, “наш російський військовий журналіст”, фронту не знає, про потреби ні в зуб ногою. Що про нього відомо? Що живе на краудфандінг, що попрацював добу “трупом” від СБУ, та й усе.

Повернімось до заявки, оголошеної Бабченкою.

Броніки?

Каски?

Обвіси?

Дежавю…

Ми працюємо з фронтом, але ми давно забули, коли нам давалися подібні заявки.

Що це може бути? Є кілька версій:

— пацани вирішили “прикинутись” красівому і, тримаючи Аркашу за лоха, навісили йому цієї лапші (- Броніків нам! Касок! Ми глубінна розвідка! Ми спєци!), а Аркаша хаває цю локшину аж за вухами тріщить, бо що він знає про український фронт? Геть нічого на сьогодні

нема пролюбили видане, зараз збираються на дембель, треба покрити нестачу певної кількості тих же броніків, касок, того-сього

— Аркаша вирішив таким чином підштовхнути свій краудфандінг, їсти хочеться, а раптом заклик про бідних солдатиків, або спеців, які вісь прямо зараз підуть у бій, зовсім без броніків і касок, і сработає?

— і останнє. Такі заявки іноді поступають від сбушників. Я бачила такі заявки, отримувала сама (і одразу в ігнор), чула про них від колег-волонтерів.На фронті ті сбушники чи ні, але такі заявки смороду іноді сиплють фронтовим волонтерам. Красіво жити не заборониш. Альо від прямо бачу почерк контори. Не знаю, куди женуть таких заявників колеги — ми завжди гнали подалі

Зверніть увагу — у пості Бабченки ані натяку, ані слова про підрозділ, який цього потребує.

Зверніть увагу — на сторінці Аркаші жодного звіту за витрачені гроші. Жодного серйозного звіту.

Мої дорогі колеги, фронтові волонтери

Любі мої фронтовики.

Я б і не звернула увагу на цю чергову ескападу від Бабченки, але погляньте, скільки репостів під тім постом. Гляньте, скільки довірливих коментаторів рапортують — вислав, є, ловіть. А і звідки людям знати про СУЧАСНІ потреби фронту? Хтозна, може, вони гадають, що в нас на фронті й досі стояти болі-госі солдатики, яким вісь завтра у бій, а в них немає броніків? Касок?

Так я оце і думаю. А чи не пора нам усім якось роз’ясненнями яснити Аркаші Бабченко, що паразитувати на українському фронті, будучи НЕфронтовим РОСІЙСЬКИМ журналістом — якось воно не добре. Га, люди добрі?