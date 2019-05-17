«Зеленський після отримання повноважень 20 травня буде мати право видати указ про розпуск Верховної Ради», – журналіст

Народний фронт оголосив про вихід з коаліції і тим самим лише підтвердив її відсутність.

Там, безумовно, мають ілюзії, що тим самим заблокований розпуск парламенту, але при уважному аналізі Конституції виявляється, що президент все таки має право розпустити парламент до 27 травня, навіть не спираючись на сумнівні ухвали адміністративних судів.

Аналізуючи раніше підстави для розпуску парламенту, введені в оману казуїстикою, запропонованої «Народним фронтом», ми приходили до висновку, що неправильно було б спиратися виключно на ухвалу адміністративного суду, яке встановило б початок строку, від якого можна відрахувати 30 днів.

Тому, якщо президент буде спиратися на нього, він неминуче увійде в складні суперечки про те, перевищить свої повноваження або ні, зловживатиме владою або надійде законно.

А ось якщо Володимир Зеленський в якості підстав використовує виключно чинні положення Конституції України, то виявиться в сильній позиції і зможе повністю виконати основний закон, діючи згідно зі своїми повноваженнями.

Отже, уважно почитаємо статтю 83 Конституції України.

Шостий абзац передбачає, що суб’єктами формування коаліції у Верховній раді є депутатські фракції. Депутатські групи та окремо взятий депутат не є суб’єктами формування коаліції. Якщо який-небудь депутат або депутатська група хотіли б входити в коаліцію, тоді їм спочатку потрібно було увійти саме в одну з фракцій, що приймають рішення про створення коаліції. Немає рішення фракцій, в які входять більше 226 голосів – немає коаліції.

При цьому, коаліція «Європейська Україна» була сформована п’ятьма депутатськими фракціями, три з яких ще в 2016 році офіційно вийшли з неї.

Чому так сталося?

Все просто. Дві найбільші фракції «Блок Петра Порошенко» (130 депутатів) і «Народний фронт» (85 депутатів) ігнорували інтереси міноритарних партнерів і під кожне голосування системно добирали голосу з числа позафракційних депутатів.

Після виходу з коаліції трьох фракцій («Батьківщина», «Самопоміч» і РПЛ), «Європейська Україна» припинила своє існування, оскільки вже не складалася з фракцій, в які входило б просту більшість депутатів. Від тієї дати і слід вести відлік.

Інша справа, що Петро Порошенко такого відліку не вів, оскільки йому було вигідно формувати уряд в ручному режимі комплектуючи більшість у Верховній раді. Що ж, припустимо, що таким було його право. Але точно також новий президент має право розпустити парламент, посилаючись на факт припинення коаліції в день підтвердженого офіційного виходу останньої депутатської фракції.

Таким днем може вважатися повноцінно 29 березня 2016 року, коли коаліцію покинула «офіційно» фракція Радикальної партії. Ось новина про це подав у той день «5 канал» Петра Порошенка.

До цього моменту «Радикальну партію» всіляко «де-юре» утримували в коаліції, користуючись різними зачіпками, стверджуючи, що немає заяв і рішення фракції, то стверджуючи, що вихід з коаліції має бути оголошено спікером Ради (тоді ним був Гройсман).

Зверніть увагу, як голова фракції «Народного фронту» Максим Бурбак коментував питання наявності коаліції у день, коли коаліцію офіційно покинули «Батьківщина» і «Самопоміч» у викладі BBC-Україна:

«Керівник фракції «Народний фронт» Максим Бурбак стверджує, що «Радикальна партія», яка восени заявила про вихід з коаліції, її так ніби і не покинула: «Де-юре «Радикальна партія» лишається у коаліції, тому є більше 226 голосів».

Зараз Максим Бурбак дотримується іншої риторики, але 18 лютого 2016 року, в день повноцінного розпаду коаліції «Європейська Україна», і йому, і іншим було зрозуміло і очевидно – як тільки в коаліції залишається «де-юре» дві фракції, які входять менше 226 народних депутатів, – така коаліція «де-юре» припиняє своє існування автоматично згідно з положеннями основного закону.

Отже, на тій підставі, що з 29 березня 2016 року коаліція депутатських фракцій «Європейська Україна» припинила своє існування і протягом 30 днів депутатські фракції не сформували нову коаліцію, президент Володимир Зеленський після отримання повноважень 20 травня буде мати право видати указ про розпуск Верховної ради і при цьому буде діяти суворо в рамках своїх повноважень, не перевищуючи їх.

Якщо тільки до 20 травня не виникне нової повноцінної коаліції депутатських фракцій. А от якщо виникне, тоді і поговоримо далі про права президента Зеленського.