У ресторані Манчестера замість звичайного вина помилково подавали раритет

Офіціант ресторану «Хоксмур» в Манчестері замість пляшки бордо вартістю 260 фунтів (близько 330 доларів) приніс клієнту вино того ж врожаю, але вартістю 4,5 тис. фунтів (близько 5 150 євро).

Прес-служба ресторану повідомила, що в той день у закладі було повно відвідувачів, і помилитися було досить легко. Співробітник ресторану випадково взяв іншу пляшку, переплутавши її з бордо того ж врожаю. Вино подали до столу, і клієнт ні про що не підозрював. Помилку зауважив менеджер вже пізніше.

“Хоксмур” опублікував фотографію двох пляшок у Twitter під заголовком “Виглядають дуже схоже, окей?!”

“Клієнтові, якого ми вчора ввечері випадково принесли пляшку Шато Ле Пен Помроль 2001 року вартістю 4500 фунтів: сподіваємося, ви добре провели час! Нашому співробітникові, випадково подав не ту пляшку, бажаємо не сумувати! Разові помилки трапляються, а ми тебе все одно любимо”, — підписала фото прес-служба.

To the customer who accidentally got given a bottle of Chateau le Pin Pomerol 2001, which is £4500 on our menu, last night — hope you enjoyed your evening! To the member of staff who accidentally gave it away, chin up! One-off mistakes happen and we love you anyway 😉

— Hawksmoor Manchester (@HawksmoorMCR) 16 травня 2019 р.

Твіт ресторану набрав вже більше двох тисяч перепостів і викликав бурхливу реакцію в інтернеті. “Треба їхати в Манчестер” і “Готовий посперечатися, вони самі їх не відрізнили”, — жартували користувачі.

У світі всього 500 ящиків Шато Ле Пен Помроль 2001 року, як повідомляє винний гід “Культові вина” (Cult Wines). Він описує цей збір так: “Його глибокий рубіновий/сливовий/пурпурний колір супроводжується незвичайним ароматом лікеру з чорної смородини Крем де Кассіс, вишневого лікеру, слив, лакриці, карамелі і солодкого тосту”.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», принц Чарльз заправляє машину білим вином.

За матеріалами Delfi.ee

