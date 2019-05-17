“Опозиційна платформа – За життя” підготувала звернення до КС щодо мовного закону

Політсила “Опозиційна платформа – За життя” підготувала звернення до Конституційного Суду України щодо закону “Про забезпечення функціонування української мови як державної”.

Як повідомляє в п’ятницю прес-служба політсили, в зверненні зазначається, що низка статей, а саме №1, 2, 3, 7, 10, 13, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 32, 35, 37, 39 закону не відповідають Конституції України.

“Так, зокрема, ст.6-7 закону встановлюють новий обов’язок для громадян України, вводячи додаткове, не передбачене Основним законом обмеження на вступ до громадянства”, – йдеться в повідомленні.

Також “Опозиційна платформа – За життя” стверджує, що передбачена ст.10 (градація знання української мови) є сегрегуючою нормою, яка “ділить українських громадян на категорії у залежності від знання мови та обмежує на цій підставі обсяг їхніх гарантованих конституційних прав”.

“Стаття вводить дискримінацію щодо громадян України не тільки на отримання посад в органах державної влади, а й також на роботу в організаціях і на підприємствах недержавної форми власності”, – йдеться в повідомленні.

Також, на думку політсили, цей закон обмежує права російськомовних українських громадян, представників національних громад та іншомовних громадян України на створення, поширення, отримання та популяризацію інформаційної продукції рідною для них мовою, оскільки закон унеможливлює дивитися фільми, слухати музику та читати книги бажаною мовою. Законом обмежено право громадян на отримання освіти російською та іноземними мовами.

В “Опозиційній платформі – За життя” зазначають, що Конституція України та міжнародні договори, до яких приєдналася Україна (Європейська хартія регіональних мов від 5 листопада 1992 року, ратифікована Верховною Радою 15 травня 2003 року) гарантують вільний розвиток, використання та захист усіх мов національних громад, які проживають на території України.

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“Метою даного акту є примусова асиміляція за рахунок дискримінації російськомовних та іншомовних громадян України. Згідно із законодавчою процедурою, звернення буде подано до КСУ, як тільки цей закон вступить в силу”, – стверджують у політсилі.

Також народні депутати від “Опозиційної платформи – За життя” зареєстрували законопроект “Про порядок застосування мов в Україні”.

Як повідомлялося, 25 квітня Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроект про мову. Поправки до документа парламентарії розглядали на пленарних засіданнях майже два місяці – з 28 лютого.

Загалом народні депутати подали до законопроекту 2082 поправки, багато з яких парламентарії ставили на затвердження під час розгляду документа в сесійній залі.

Джерело – interfax

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