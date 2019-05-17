Тайвань легалізував одностатеві шлюби

Парламент Тайваню ухвалив у другому читанні законопроект, що легалізує одностатеві шлюби. Закон набуде чинності 24 травня.

«Сьогодні в Тайвані перемогла любов. Ми зробили великий крок у бік реальної рівності і зробили нашу країну на краще. Ми отримали шанс показати світові, що прогресивні цінності можуть вкоренитися в східноазіатському суспільстві», — заявив президент Тайваню Цай Інвень.

Цай Інвень зайняла пост президента в 2016 році і пообіцяла підтримати легалізацію одностатевих шлюбів. У травні 2017 року Вищий суд Тайваню ухвалив, що законодавче визначення шлюбу як союзу між чоловіком і жінкою не є конституційним. Парламенту надали два роки на перегляд закону.

У 2018 році консерватори і релігійні групи виступили проти прийняття закону. На референдумі більшість висловилися проти легалізації. При цьому щорічно в Тайвані проводиться гей-парад, який вважається одним з найбільших в Азії.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», одностатеві подружжя-москвичі провели у шлюбі менше доби.

За матеріалами Tjournal

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