Знайомтеся, це ігор мартинов. У Донецьку його знають як колишнього директора парку імені Щербакова. Чувак нехило рубав бабло до війни і жив відмінно: він дружив з Рибаком, з Лук’янченко і ні в чому собі не відмовляв, бо суми на утримання парку з міського бюджету виділялися чималі.

Сказати, що ос сидів на офигенной посади до війни — це нічого не сказати. Всі, хто хотіли орендувати землю у центральному парку Донецька або робити бізнес там – все башляли мартинову.

У 2014 році ігор жорстко підставив своїх начальників, Лук’янченко та Шишацького, а сам став так званим народним мером Донецька. Мартинов з початку весни 2014 року спонсорував місцеву гопоту і прикривав списання коштів з бюджету міста на підтримку срани господньої[дыныры].

До речі, саме ігор у найлютіші обстріл міста змушував комунальників працювати за їжу, бо, цитую — росії потрібна красива картинка міста, хай орють і не выебываются-. Після цього, з подачі захарченко, ігор працював на так званому гуманітарному напрямку. Правда, виходило так собі – вже дуже любив мартинов красти.

Також мартинов був на посаді чи то віце-прем’єр дыныры, то голова окупаційного уряду дыныры. Одним словом, чувак рубав нехило при захарасте, середній дохід у нього майже завжди був вище 1 млн фублев в місяць.

Ну, а потім захараст полетів до кабзону і мартинов потрапив в опалу, мовляв не показав розвиток економіки дыныры і займався незрозуміло чим.

Але, з подачі пушилина, у мартинова тепер все добре – його призначили особистим радником голови дыныры. Це дає ігорю овердохуа привілеїв. Ща розповім докладніше.

У захараста був свій радник, прізвище козаків[козаків], якщо неош ибаюсь. Це тіло отримувало офіційно на руки 500-800 тыщов фублев в місяць. Також через нього проходила грошова гуманитарня допомогу, яку типочек крав у славу захараста і дрындыдийского халіфату.

Ну, ви зрозуміли, так? Мартинов тепер потрапив в клуб обраних колаборантів, до великого корита. Тут зовсім інші суми, тут можна красти по-царськи, так сказати. Головне вміти брехати і вішати на вуха локшину депутатам держдуми рф і всяким політичним партіям, мовляв памагити грошиками, Укри абижають. Це ігор добре вміє, навички пробивати бабло у нього залишилися ще з довоєнних часів. Коротше, мартинов тепер буде офіційно красти у довірливих кацапів і … І це ахуенно. Бо витрати на утримання балагану з трьох букв зростуть, апетити у

ігоря ого-го.

Також мартинов буде мати можливість організовувати приватні зустрічі з пушилиным не за просто так, а за окрему плату. Не іржати – ціна питання, щоб особисто зустрітися з пушилиным, буде стартувати від 10 штук зелені.

До речі, поясню суть організації особистого візиту до пеніса душилину: ти віддав 10 штук баксів, а домовився в результаті шо типу в казну платиш не 100%, а , приміром, десь 70%. З 30% лівака ти кожен місяць даєш пушилину доляху, а решту собі залишаєш на кишені. Від такої стартап. Плюс тобі бонусом падає покришка самого пушилина в твоїх схемах.

Одним словом, ігор мартинов нехило прилаштувався поки. Тільки є одне але: колишній радник захарченко по прізвища козаків після смерті захараста звалив в рф і більше не їздить в Донецьк. Причина – занадто багато вкрав і місцеві типу спецслужби три шкури знімуть з нього за вкрадене бабло.

Цікаво куди буде драпати мартинов після смерті пушилина. Ато на росії вже скоро буде тісно від злодійкуватих на Донбасі.

Фашик Донецький