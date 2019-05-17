Півперемоги над «Укрбудом»

Як кияни не допустили будівництво чергового монстра, але не змогли повернути вкрадену землю, бо вони – не слідство, і не суд.

Одного дня мешканці кількох київських багатоповерхівок зрозуміли, що їхнє життя вже не буде таким, як раніше. Під їхніми вікнами невідомі робітники почали готуватись валити останню невисоку будову мікрорайону – триповерховий воєнкомат. Відчуття підказувало, що на його місці виросте черговий монстр, і воно не обмануло.

Невдовзі стало відомо, що висотою нова будова сягне 26-ти поверхів, а площею – заткне всі можливі дірки для нормального пересування. З того часу і почалась кількарічна боротьба мешканців за право на простір. І, на відміну від десятків інших подібних історій, ця закінчилась перемогою. Поки що частковою, зате – над всесильним «Укрбудом».

Повної перемоги не сталося, оскільки захоплена у держави земля поки що позбулася в руках забудовника. Але історія все ж вартує того, щоб її зафіксувати. Отож.

Стандартний спосіб будівництва житлових об’єктів у Києві містить, як правило у собі два етапи: 1. «Лівим» способом отримати право на землю 2. Збудувати на ній ті, чого будувати не можна. У ЖК «Покрова» по вул. Січових Стрільців, 59 саме так і було.

Як військові почали орендувати свою ж землю

Ще з радянських часів ця ділянка площею 0,96 га була краєм оборони і на ній розміщувалися приміщення військового містечка №138.

Ділянка по вул. Січових Стрільців, 59 у Києві

До 2015 року ні військові, ні комунальні чиновники про ділянку не згадували. Аж раптом у жовтні 2015-го т. в. о. начальника Центрального територіального управління капітального будівництва Міноборони (яке замінило ЦСБУ) Сергій Собан уклав договір про будівництво житлового комплексу з новим інвестором – ТОВ «Будінпроект», бенефіціарним власником якого значиться Сергій Якусевич, заступник голови правління «Укрбуду» Максима Микитася.

Цей же Собан разом з мером Києва Віталієм Кличком у квітні 2016 року уклали угоду про поновлення договору оренди ділянки на 5 років.

І от до цих двох урік є великі питання.

По-перше, ЦТУКБ для укладення договору з «Будінпроектом» мало б отриматипогодження Міноборони, відповідно до Порядку №296. Самі військові стверджують, що це не так, оскільки нібито договір про будівництво є договором підряду, а не спільної діяльності, а відтак не підпадає під дію Порядку.

Боротьба за монстра

Фальшиво оновлений оренда і незаконний договір про будівництво відкрили забудовникам шлюзи. У квітні 2016 року ДАБІ бачила замовнику будівництва (ЦТУКБ) і фірмі Якусевича дозвіл на виконання будівельних робіт.

Упевненість забудовника у безхмарному майбутньому відобразилась і на проекті самого будівництва. Він запланував втиснути на невелику ділянку в історичному центрі столиці трисекційну будову від 15 до 26 поверхів на 353 квартири. Комплекс стояв бі практично впритул до сусідніх 5-9-поверхівок і майже повністю перекрив бі їм сонячне світло.

Про щільність населення – годі й говорити: там і без нового будинку катастрофічно бракувало прибудинкових територій.

На цьому етапі мешканці зрозуміли, що, якщо нічого не робити, то все так закінчиться, як і передбачалось. Почалось все із звернень: до депутатів Київради, народних депутатів, в КМДА. Нардеп від ВО «Свобода» Юрій Левченко, який був обраний саме у Шевченківському районі столиці, включився у процес захисту мешканців вул. Січових Стрільців від незаконної забудови. Юристи нардепа звернулися у профільні комісії і Департаменти ДАБІ, Міноборони, Мінкультури і в правоохоронні органи. Згодом, коли контролюючі органи зупинили незаконну забудову приписами ДАБІ і Мінкульту, юрист нардепа успішно відстояла ці приписи в судах за підтримки місцевих мешканців на кожному засіданні.

Новий проект

25 лютого цього року Департамент містобудування КМДА видав Центральному теруправлінню капбудівництва Міноборони нові містобудівні умови та обмеження. На їх підставі ЦТУКБ разом з фірмами Микитася має розробити проектну документацію, що не може суперечити вказаним МУО.

Розглянувши ці МУО можна відзначити дві речі:

у них дуже чітко вказано висоту забудови;

задані параметри забудови буде виконати складно.

Подивимося детальніше. У МУО чітко прописано, що ділянка по вул. Січових Стрільців, 59 є територією середньо – та малоповерхової забудови. І умовна висота комплексу ніяк не може перевищувати 26,5 м. Тобто, заплановані раніше 26 поверхів тут вирости вже не можуть.

Зафіксовану вимогу по висоті забудовнику обійти практично неможливо без явних порушень. Дуже часто чиновники КМДА залишають у МУО лазівку у вигляді «умовної висоти до 100 м», яку треба погодити з Мінкультури. Та у цьому випадку такого немає.

Далі в МУО вказано, що забудовник має чітко дотримуватися вимог державних будівельних норм. Наприклад, щільність населення не може перевищувати 450 чол/га

Ці вимоги до висоти та щільності значно зменшують можливу площу та поверховість забудови. Вже не кажучи про вимоги до пожежної безпеки, інсоляції, місць для паркування автомобілів, місць відпочинку дорослих та дітей, спортмайданчиків, які там майже відсутні, і т. д. Зважаючи на вже існуючу досить щільну забудову у житловому квадраті, де запланований РК «Покрова», деякі вимоги виконати буде дуже нелегко.

Здавалося б – перемога, якби не два «але». Перше. За умів, коли площа нової будівлі буде врешті відповідати державним стандартам, хочеться подивитися на виконання такого пункту договором про будівництво, як надання 900 кв м під обласний військкомат. Який наразі виїхав і має туди повернутися. І чи вистачить квартир власне військовослужбовцям, для яких житло на папері власне і будується, а також фізособам, які вже віддали гроші «Укрбуду». Тому варто спостерігати, чи ті, що описано в новій документації де-юре, буде втілюватись де-факто. Негативних прецедентів у Києві – достатня.