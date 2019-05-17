Зеленський запрошує українців до Маріїнського парку уранці 20 травня, звідки він вирушить на інавгурацію до ВР

Новообраний президент України Володимир Зеленський запрошує українців прийти вранці в понеділок, 20 травня, до Маріїнського парку, що в центрі Києва, звідки він вирушить на інавгурацію до розташованої поблизу Верховної Ради.

“Дорогі українці! Я дуже хотів би скласти президентську присягу перед вами, дивлячись народу в очі. Але, на жаль, за регламентом це станеться в залі Верховної Ради, перед депутатами. Я запрошую всіх охочих вранці 20 травня до Маріїнського парку, звідки я вирушу до Верховної Ради”, – написав Зеленський на своїй сторінці в соцмережі Facebook у п’ятницю ввечері.

Він також повідомив, що в Маріїнському парку будуть встановлені великі екрани, на яких транслюватимуть процедуру інавгурації.

“Там же на великих екранах ви зможете побачити мою клятву вам. Відчуватиму, що ви поруч”, – написав Зеленський.

Як повідомлялося, урочисте засідання Верховної Ради, присвячене приведенню до присяги новообраного президента України Володимира Зеленського, розпочнеться о 10:00 понеділка, 20 травня, в сесійній залі парламенту.

Джерело – interfax

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