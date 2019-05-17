Білецький: Настав час вимести з вищих ешелонів влади не тільки людей Януковича, але і Порошенко

Лідер партії “Національний корпус” Андрій Білецький заявив, що чинний президент Петро Порошенко і його оточення гальмують проведення люстрації.

Про це Білецький написав у своєму телеграм-каналі, зазначивши, що розгляд закону “Про люстрацію” знову було відкладено Конституційним судом.

“Конституційний Суд вдруге за місяць анонсує свій вердикт про очищення влади і в останню хвилину скасовує розгляд. Суд, нагадаю, знаходиться під контролем чинного президента. Цинізм ситуації в тому, що пікетувати суд вийшли порохоботы, чий шеф планомірно выхолащивал закон і виводив з-під нього своїх людей (ред.)”, – підкреслив лідер партії “Національний корпус”.

За словами Білецького, протест прихильників Порошенко проти можливого скасування люстрації – це як бджоли проти меду. Він додав, що при бажанні чинна влада могла б засудити діячів часів президентства Віктора Януковича та в рамках чинного законодавства за реальні злочини.

“І тим більше не призначала б їх знову на посаді. Але такі закони потрібні для злодійкуватих шулерських режимів, яких не можна обмежити якось по-іншому. Ми будемо не просто захищати люстрації, але й вимагати розширення рамок дії закону: настав час обмежувати на високих посадах не тільки людей Януковича. Настає час вимести з вищих ешелонів влади і кадри Порошенко. Тим більше, що нерідко одні й ті ж кадри”, – резюмував лідер партії “Національний корпус”.

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