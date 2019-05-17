Коломойський заявив, що приїхав в Україну на п’ять років

При цьому він стверджує, що це не пов’язано з відносинами з обраним президентом Володимиром Зеленським

Повернувшись в Україну олігарх Ігор Коломойський заявив, що планує в найближчі п’ять років прожити в Україні «за сімейними обставинами». Про це він сказав в коментарі Схемами.

Журналіст Михайло Ткач зустрівся з Коломойським в київському ресторані Сatch, де бізнесмен був у компанії народних депутатів від групи ” Відродження Віталія Хомутинника, Андрія Шипка та Євгена Геллера, а також бізнесмена Павла Фукса та своїх бізнес-партнерів Геннадія Боголюбова і Тимура Миндича, співвласника студії «Квартал 95».

Ткач запитав Коломойського, не пов’язано його повернення з програшем на виборах Петра Порошенка.

«Ні, я вирішив найближчі п’ять років прожити в Україні», — сказав Коломойський.

На запитання про причини такого рішення, олігарх відповів: «Тому що я сподіваюся на верховенство права в країні».

При цьому він стверджує, що це не пов’язано з відносинами з обраним президентом Володимиром Зеленським.

«Ні, ніяк не пов’язано. Я приїхав сюди і планую тут знаходитися в зв’язку з сімейними обставинами. У мене син планує підписати контракт з баскетбольним клубом України», — сказав Коломойський.