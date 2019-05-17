Ступив вниз з 5 поверху: під Києвом сталося смертельне ПП з ліфтом

У Вишгороді Київської області 63-річний чоловік розбився, впавши в шахту ліфта. За однією з версій, загиблий викликав підйомник, а коли зовнішні двері відкрилися, не помітив, що кабіни на місці немає і він крокує в порожнечу.

Як дізнався OBOZREVATEL, трагедія сталася ввечері 16 травня на вул. Дніпровська, 3-б. Ось, що повідомили про неї у Facebook місцеві жителі:

«Ліфт не працював, але чоловік почав по ньому стукати. Тоді двері відкрилися. Видно за інерцією зробив крок вперед… Ліфт був вище», – написала Світлана Шейко, уточнивши, що чоловік впав з 5 поверху.

Постраждалого забрала швидка, однак врятувати йому життя не вдалося.

Місцеві жителі повідомили OBOZREVATEL, що загиблий – 63-річний Олександр Ласточкін, у минулому він був головою цього будинку.

Також нічого не могли прояснити у відділі з питань цивільного захисту та ліквідації наслідків на ЧАЕС Вишгородської РДА.

«Про те, що сам впав людина чи ні, поки невідомо», – сказав нам по телефону співробітник відділу.

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83-річна сусідка загиблого повідомила нашим журналістам, що ліфт у їхньому будинку часто ламався, тому люди боялися їм їздити.

«Я сама кілька разів в ньому застрявала, стукала, і кликала на допомогу, щоб хтось викликав ліфтерів», – розповіла жінка.

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Користувач Iren K. проживає у будинку, де сталася НП, написала в Facebook, що ліфт один місяць працював, а інший був закритий на ремонт.

«Одного разу вночі гар впізнала. Відкрила двері, а у ліфта мабуть заїв механізм на закриття дверей, а мотор перегрівся і засмерділо плавленой пластмасою. Телефоную за номером, а ліфтери – мороз. Поки не пригрозила, що пожежних викликом через запаху гару. Приїхали відключили», – повідомила вона.

Про те, хто понесе відповідальність за трагедію, буде встановлювати слідство.