Чоловік підірвав себе гранатою в приміщенні банку в Старобільську: підривник загинув, ще шестеро людей поранено – поліція Луганщини

У п’ятницю в приміщенні філії одного з банків у Старобільську чоловік підірвав гранату, внаслідок чого сам підривник помер, а ще п’ятеро цивільних осіб і співробітник поліції, які в цей час перебували в приміщенні, дістали поранень різної тяжкості, повідомила начальник відділу зі зв’язків з громадськістю ГУ Нацполіції України в Луганській області Тетяна Погукай.

“Сьогодні, о 16:30 у приміщенні філії одного з банків, який розташований на вулиці Шевченка м. Старобільськ, чоловік, 1972 р. н. підірвав гранату. Внаслідок вибуху чоловік загинув на місці. Тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості дістали п’ятеро цивільних осіб, з яких два – працівники банку, та три – місцеві мешканці, які перебували в цей час у приміщенні банку. Тілесних ушкоджень дістав співробітник слідчо-оперативної групи Старобільського відділу поліції”, – написала Погукай на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

Всі постраждалі нині перебувають у лікарні, де лікарі надають їм медичну допомогу.

“За попередньою інформацією лікарів, життю постраждалих громадян і працівника поліції загрози немає”, – зазначила вона.

На місці події наразі перебувають керівники ГУ Нацполіції, Старобільського відділу поліції, представники прокуратури, СБУ, Державної служби з надзвичайних ситуацій.

“Місце події огороджене, на місці працюють співробітники слідчо-оперативних груп ГУНП та Старобільського відділу поліції і спеціалісти вибухотехніки”, – написала Погукай.

Джерело – interfax

Тільки цікаве та важливе потрапляє до нас в Telegram. Підписуйтесь!