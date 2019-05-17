В Старобільську чоловік підірвав себе гранатою в приміщенні банку: зловмисник загинув, шестеро поранені

В п’ятницю в приміщенні філії одного з банків р. Старобільськ чоловік підірвав гранату, внаслідок чого сам підривник помер, а ще п’ятеро цивільних осіб і співробітник поліції, які в цей час знаходилися в приміщенні, отримали поранення різної тяжкості.

Зазначено, що сьогодні в 16:30 у приміщенні філії одного з банків, який розташований по вулиці Шевченка р. Старобільськ, чоловік 1972 р. підірвав гранату.

«У результаті вибуху чоловік загинув на місці. Тілесні ушкодження різного ступеня важкості отримали 5 цивільних осіб, з яких двоє — працівники банку, і 3 — місцеві жителі, які знаходилися в цей час в приміщенні банку. Тілесні ушкодження отримав співробітник слідчо-оперативної групи Старобільського відділу поліції», — розповіли в поліції.

Всі постраждалі зараз перебувають в лікарні, де лікарі надають їм медичну допомогу.

«За попередньою інформацією лікарів, життю постраждалих громадян і працівника поліції загрози немає», — відзначають в поліції.

На місці події наразі перебувають керівники ГУ Нацполиции, Старобільського відділу поліції, представники прокуратури, СБУ, Державної служби з надзвичайних ситуацій.

«Місце події огороджено, на місці працюють співробітники слідчо-оперативних груп обласного главку і Старобільського відділу поліції і фахівці вибухотехніки», — зазначили в ГУ НП області.