Два аеропорти Туреччині, в Анкарі та Анталії, змінили транслітерацію назви Києва

Два аеропорти Туреччині, в Анкарі та Анталії, виправили назву української столиці на Kyiv.

«Ще два аеропорти Туреччині, в Анкарі та Анталії, приєдналися до кампанії CorrectUA і відтепер #KyivNotKiev», — написав він.

— Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) 17 травня 2019 р.

Нагадаємо, раніше Міністерство закордонних справ України запустило медіакампанію #CorrectUA, щоб закликати світові видання писати Kyiv, а не Kiev. Глава МЗС Павло Клімкін повідомляв про успіхи.

З тих пір до коректного відображення назв українських міст приєднались аеропорти Бухареста Тбілісі і Батумі Торонто, Тель-Авів, два міжнародні аеропорти Казахстану, аеропорти Бельгії і міжнародний аеропорт Тіват в Чорногорії.

Тим часом в МАУ досі використовують написання Kiev, а не Kyiv. У компанії пояснюють позицію тим, що це офіційна транслітерація Міжнародної асоціації повітряного транспорту (IATA).