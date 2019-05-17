Путіна і Пенси не буде: Хто з світових лідерів їде на інавгурацію Зеленського

20 травня відбудеться церемонія інавгурації новообраного президента України Володимира Зеленського.

Урочисту церемонію відвідають численні представники урядів і парламентів країн Європейського Союзу, Групи семи і посли іноземних країн.

Так, Європейський Союз на заході представлятиме віце-президент Європейської комісії Марош Шевчович, а делегацію НАТО очолить помічник генерального секретаря Алехандро Алваргонзалес.

Марош Шевчович

Францію на заході представить посол Франції Ізабель Дюмон.

Хорватію — держсекретар Міністерства закордонних справ Здравка Бушич.

Грецію — перший заступник міністра закордонних справ.

Німеччину представлятиме колишній президент країни Крістіан Вульф (2010-2012).

Крістіан Вульф

Раніше допускалась можливість приїзду віце-президента США Майка Пенси. Замість нього делегацію від США очолить міністр енергетики Рік Перрі.

Рік Перрі, фото Reuters

Канаду представить міністр оборони Харджит Сінгх Саджан.

Від Румунії приїде віце-прем’єр-міністр з питань реалізації стратегічних партнерств Ганна Бирчал. Від Молдови — прем’єр-міністр Павло Філіп.

На інавгурацію прибудуть президенти країн Балтії — Далі Грібаускайте, Раймондс Вейонис і Керсті Кальюлайд.

Далі Грібаускайте

Також очікується прибуття президента Грузії Саломе Зурабішвілі.

Саломе Зурабішвілі фото

Інавгурацію відвідає президент Угорщини Янош Адер.

Азербайджан представить голова парламенту Октай Сабір огли Асадов.

Ізраїль — посол Ізраїлю в Україні Йоель Ліон.

Йоель Ліон

Японію на урочистому заході представить член Палати представників парламенту Кийохико Тояма, який буде спеціальним посланником прем’єр-міністра Сіндзо Абе.

Президента Росії Володимира Путіна, як і її представників, Україна не запрошувала на інавгурацію.