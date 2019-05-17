Путіна і Пенси не буде: Хто з світових лідерів їде на інавгурацію Зеленського

20 травня відбудеться церемонія інавгурації новообраного президента України Володимира Зеленського.
Урочисту церемонію відвідають численні представники урядів і парламентів країн Європейського Союзу, Групи семи і посли іноземних країн.
Так, Європейський Союз на заході представлятиме віце-президент Європейської комісії Марош Шевчович, а делегацію НАТО очолить помічник генерального секретаря Алехандро Алваргонзалес.
Марош Шевчович
Францію на заході представить посол Франції Ізабель Дюмон.
Хорватію — держсекретар Міністерства закордонних справ Здравка Бушич.
Грецію — перший заступник міністра закордонних справ.
Німеччину представлятиме колишній президент країни Крістіан Вульф (2010-2012).
Крістіан Вульф
Раніше допускалась можливість приїзду віце-президента США Майка Пенси. Замість нього делегацію від США очолить міністр енергетики Рік Перрі.
Рік Перрі, фото Reuters
Канаду представить міністр оборони Харджит Сінгх Саджан.
Від Румунії приїде віце-прем’єр-міністр з питань реалізації стратегічних партнерств Ганна Бирчал. Від Молдови — прем’єр-міністр Павло Філіп.
На інавгурацію прибудуть президенти країн Балтії — Далі Грібаускайте, Раймондс Вейонис і Керсті Кальюлайд.
Далі Грібаускайте
Також очікується прибуття президента Грузії Саломе Зурабішвілі.
Саломе Зурабішвілі фото
Інавгурацію відвідає президент Угорщини Янош Адер.
Азербайджан представить голова парламенту Октай Сабір огли Асадов.
Ізраїль — посол Ізраїлю в Україні Йоель Ліон.
Йоель Ліон
Японію на урочистому заході представить член Палати представників парламенту Кийохико Тояма, який буде спеціальним посланником прем’єр-міністра Сіндзо Абе.
Президента Росії Володимира Путіна, як і її представників, Україна не запрошувала на інавгурацію.