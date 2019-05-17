З’явилося відео, як “Азов” знищив ворожу гаубицю

Бійці спецпідрозділу «Азов», які виконують бойові завдання на Світлодарськ дузі, продовжують знищувати противника.

На відео показано бійці, які воюють на передовій (район Светлодарской дуги). Бійці продемонстрували роботу мінометів при коригуванні безпілотними літальними апаратами, заодно який зняв дані кадри.

«Нещодавно БТГр «Азова» зафіксував ворожу гаубицю і успішно відпрацював за нею. Також знищено взводний опорний пункт противника і замасковану техніку. Обіцяємо, що і надалі будемо нещадно бити окупанта і виженемо російську чуму з нашої землі!», — йдеться в повідомленні.