Розкрадання квартир Нацгвардії: суд відпустив під заставу двох фігурантів справи

Солом’янський суд Києва відпустив під заставу в 2 млн грн гендиректора «Укрбуд Девелопмент» Олега Майбороду, якого підозрюють у незаконному заволодінні і розтрату державного майна.

Адвокати Майбороди відзначили, що підозра необґрунтовано і в матеріалах відсутня експертиза, яка підтверджувала нерівноцінність обміну. Однак, за даними видання, під час засідання ці експертизи досліджували.

«Сам підозрюваний зазначив, що сума 80 млн привласнених коштів надумана під тиском НАБУ», — йдеться у публікації.

Дії гендиректора «Укрбуду» кваліфікували за статтею 191 КК як привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах або організованою групою. Стаття 191 передбачає позбавлення волі від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Крім того, суд відмовився взяти під варту третього підприємця-оценщицю Алісу Грищук, яка також підозрюється в махінаціях з житлом для Національної гвардії.

За даними «Української правди», при обранні запобіжного заходу іншому фігуранту справи, колишньому командувачу Нацгвардії Юрію Аллерову, суддя назвала Грищук серед підозрюваних. Прокурори просили заарештувати її з альтернативою внесення застави в 7 млн грн.

Суд відмовив у задоволенні цього клопотання і обрав жінці запобіжний захід у вигляді 1,5 млн грн застави.

Прокуратура каже, що після того, як ознайомиться з повним текстом рішень по Грищук та іншим фігурантам, вирішить, чи буде їх оскаржити.

Як повідомляли раніше, детективи НАБУ повідомили колишньому командующемуНациональной гвардії Юрію Аллерову про підозру у заволодінні майном НГУ на суму 81,64 млн грн.