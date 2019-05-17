Глава МЗС Польщі, екс-президент ФРН, президенти Угорщини, Естонії, Литви, Латвії та Грузії, прем’єр Молдови, віце-президент Туреччини будуть на інавгурації Зеленського

Міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутовіч очолить польську делегацію на інавгурації президента України Володимира Зеленського 20 травня.
Як стало відомо агентству “Інтерфакс-Україна”, на церемонії будуть присутні президент Литви Даля Грибаускайте, президент Угорщини Янош Адер, президент Литви Раймондс Вейоніс, президент Естонії Керсті Кальюлайд, президент Грузії Саломе Зурабішвілі.
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Німеччину представлятиме президент ФРН у 2010-2012 роках Крістіан Вульф.
Від Молдови прибуде прем’єр-міністр Павел Філіп.
Туреччину представить віце-президент Фуат Октай.
Делегацію Азербайджану очолить голова парламенту Октай Асадов.
Джерело – interfax
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