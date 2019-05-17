Глава МЗС Польщі, екс-президент ФРН, президенти Угорщини, Естонії, Литви, Латвії та Грузії, прем’єр Молдови, віце-президент Туреччини будуть на інавгурації Зеленського

Міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутовіч очолить польську делегацію на інавгурації президента України Володимира Зеленського 20 травня.

Як стало відомо агентству “Інтерфакс-Україна”, на церемонії будуть присутні президент Литви Даля Грибаускайте, президент Угорщини Янош Адер, президент Литви Раймондс Вейоніс, президент Естонії Керсті Кальюлайд, президент Грузії Саломе Зурабішвілі.

Читайте також – Зеленський запрошує українців до Маріїнського парку уранці 20 травня, звідки він вирушить на інавгурацію до ВР

Німеччину представлятиме президент ФРН у 2010-2012 роках Крістіан Вульф.

Від Молдови прибуде прем’єр-міністр Павел Філіп.

Туреччину представить віце-президент Фуат Октай.

Делегацію Азербайджану очолить голова парламенту Октай Асадов.

Джерело – interfax

Тільки цікаве та важливе потрапляє до нас в Telegram. Підписуйтесь!