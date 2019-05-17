У Полтаві у торговця зброєю вилучили саморобний пістолет, який засвітився в гучному вбивстві

У Полтаві відразу після продажу пістолета Марголіна з глушником та патронами до нього співробітники СБУ затримали жителя обласного центру, який продавав зброю в тому числі представників криміналітету.

Про це повідомила прес-служба СБУ. Під час санкціонованого обшуку на подвір’ї будинку, який належить затриманому, правоохоронці виявили понад 2 тисяч патронів та гранату Ф-1 із запалом.

Але найцікавішим виявилося те, що з пістолета Марголіна, який він невдало намагався реалізувати оперативникам СБУ, в минулому році був убитий працівник металобази в Полтаві.

Нагадаємо, 30 липня 2018 року на території Супруновской металобази, яка розташована на околиці Полтави, невідомий пострілом в голову розправився з 35-річним сторожем металобази. Момент злочину випадково потрапив на камеру відеоспостереження, тому затримати зловмисника правоохоронцям не склало праці. Тим більше що на відео потрапив вельми примітний автомобіль, на якому чоловік приїхав здавати метал. Влучним стрільцем виявився 70-річний полтавець, колишній співробітник МВС і постійний клієнт металобази…

Як повідомила тоді прес-служба обласного поліцейського главку, «при обшуку в квартирі підозрюваного були вилучені речові докази, які вказують на його причетність до злочину, в тому числі саморобний пістолет, з якого він стріляв. Слідство встановлює, де його взяв затриманий».

А в інтерв’ю з цього приводу тимчасово виконував обов’язки начальника відділу поліції говорив, що підозрюваний стверджує, що викинув головний доказ в одну з річок на території Полтави…

І ось з’явилося повідомлення СБУ про укладення експертизи, яка встановила, що «з вилученого у зловмисника пістолета Марголіна раніше було скоєно вбивство одного з приватних підприємців Полтавщини». За словами нашого джерела в силовій структурі, мова йде саме про вбивство співробітника металобази.

Яким чином пістолет, з якого вбили людину, опинився в руках затриманого есбеушниками торговця зброєю, залишається незрозумілим. Поки немає офіційної інформації про те, де ветеран МВС його придбав, так як суд над ним ще не закінчений. Можливо, це ланки одного ланцюжка. Слідчо-оперативні дії тривають.

На даний момент торговцю зброєю оголошено про підозру у незаконному поводженні зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами, що карається позбавленням волі від 2 до 5 років. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.