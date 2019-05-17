Масове «мінування» у Черкасах невідомі зажадали 7 мільйонів євро

У Черкасах 17 травня невідомі «замінували» 13 об’єктів, серед яких торгові центри і навіть пологові будинки. Була проведена евакуація людей з цих будівель.

Так, на електронну адресу обласного управління Нацполиции з електронної адреси [email protected] надійшов електронний лист з повідомленням наступного змісту: «Важливо Вибухи в Черкасах Торгових центрах міста Черкаси відбудуться вибухи: ТЦ „Кооператор“, „Гранд на Митниця“, база „Євробуд“, ТЦ „Грандмаркет“, „Хрещатик Сіті“, „Дніпро Плаза“, „Грін Сіті“, „Любава“, „Плазма“, „Депо Центр“, „Будинок Торгівлі“, „Транзит“, „Аладін“. У кількох пологових будинках міста Черкаси відбудуться вибухи … Поки не будуть виконані наші вимоги. Це послання для всіх блазнів СБУ та МВС України дахи предаталей і сектантів, всіх силових структур!!! Страшний кривавий сюрприз у порівнянні з Яким вибух Чорнобиля ніщо, чекає на міста України!!! … Якщо нам не буде заплачено 7 млн євро в биткоин рахунки… Якщо це НЕ відбудеться, наступний тиждень увійде в криваву історію!!!».