Ігор Коломойський: «Я приїхав в Україну просто відпочивати»

Український олігарх Ігор Коломойський, який нещодавно повернувся в Україну із Ізраїлю, заявив, що ні з ким із представників влади не зустрічався.

Про це він розповів в інтерв’ю радіо «Свобода».

За словами Коломойського, він ще не знає, чи буде зустрічатися з новим президентом Володимиром Зеленським. Поки в його плани це не входить.

«Я — ні (не планую зустрічатися з Зеленським. — Авт.). Він же президент — він планує», — сказав Коломойський.

Олігарх повідомив, що приїхав в Україну, так як вирішив найближчі п’ять років пожити тут. Його приїзд ніяк не пов’язаний з відходом президента Петра Порошенка з президентської посади.

«Я вирішив найближчі п’ять років прожити в Україні. Я сподіваюся на верховенство права в країні. Я приїхав сюди і планую тут знаходитися в зв’язку з сімейними обставинами. У мене син планує підписати контракт з баскетбольним клубом України», — заявив він.

Коломойський негативно відповів на питання про те, чи збирається він відвідати Адміністрацію президента Зеленського.

«Я планую жити в Україні і насолоджуватися життям в Україні. Без всяких відвідувань. Я вже сто разів говорив, що я ніякий не оточення (Зеленського. — Авт.). Я сам по собі. І коли я займався бізнесом, пане Зеленський ходив у школу. Тому не треба нас пов’язувати. Можна прив’язати щось одне до іншого — але я не хочу наводити якісь банальні приклади», — сказав він.

Бізнесмен також спростував інформацію про те, що він планує придбати в Україні якісь активи.

«Дивіться, ні активів, ні придбати — просто приїхав в Україну. Два роки не був на батьківщині. Буду просто влітку відпочивати», — сказав Коломойський.

Також олігарх ще не знає, чи відвідає він інавгурацію нового президента.

«Я не знаю — може, на коктейль, на цю світську частину — може, прийду. А на офіційну — що мені там робити? Плескати в долоні? Куди йти, куди проходити — я ніколи не був на подібних заходах», — сказав він.