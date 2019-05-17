На похорон до Доренко приїхали “жертва” путінського режиму” і Бєлковський, помічений в штабі Зеленського

На похорон російського журналіста Сергія Доренка приїхали “жертва” путінського режиму” Ольга Курносова і політтехнолог Станіслав Бєлковський, помічений в штабі Зеленського.

«На фото — похорон російського телекиллера Доренко, одного з найбільш безпринципні і жадібних пропагандистів призвели Путіна до влади. Нелюдя, багаторазово закликав знищити Україну. Праворуч — Ольга Курносова, 5 років позиціонує себе в Україні як політичний біженець з Росії, жертва ” путінського режиму. Нагадаю, це — Москва», — розповів Муждабаєв.

За його словами, на похоронах також був присутній російський політолог, політтехнолог Станіслав Бєлковський.

«До недавнього часу він писав яскраві тексти проти путінського режиму. А перед минулими виборами Путіна раптом очолив команду фейкового кандидата Собчак, яку Кремль призначив грати роль опозиції для легітимізації путінського тріумфу. А нещодавно Станіслав відвідав штаб обраного Президента України. Кажуть, хотів працевлаштуватися і в цю команду. Не знаю, чи вийшло/чи вийде», — додав журналіст.

Як вважає Муждабаєв, «картина в цілому подобається».

«Сальвадор Далі зі своїм примітивним сюрреалізмом нервово докурює недопалок», — підкреслив журналіст.

Як повідомляли раніше, Сергій Доренко помер під час їзди на мотоциклі в Москві. На відео з камер спостереження видно, що він їхав по трасі зі сторони Курського вокзалу до Таганської площі і в один момент його мотоцикл завалився на бік, а потім пролетів до відбійника зустрічної смуги. Прибулі на місце події медики констатували смерть.