У Китаї заарештували заводчика, який назвав собак в честь поліцейських

30-річний чоловік жартома назвав двох своїх найбільш ледачих і хитрих собак Ченгуань і Сэгуань на честь співробітників китайських правоохраніельних органів, які борються з дрібної злочинністю на вулицях, і дружинників, які допомагають регулювати дорожній рух. Заводчик ділився в соцмережах відео і фото з кумедними історіями з життя собак. Зокрема, один зі своїх роликів чоловік підписав: «Спіймали! Ченгуань вкрав черевики. Потім прийшов Сэгуань, і вони побилися».

Поліцейські придбали в країні сумнівну репутацію хуліганів, які влаштовують жорстокі зіткнення з вуличними торговцями без ліцензії, допомагають руйнувати будинки і вбивають домашніх тварин.

An animal breeder named his lazy dogs “City Officer” and “Traffic Warden.” The Chinese police arrested him. https://t.co/bpoKWgSMta

— The New York Times (@nytimes) 16 травня 2019 р.

13 травня власника собак заарештували на 10 днів, звинувативши його в розповсюдженні образливої інформації проти співробітників правоохоронних органів. В офіційній заяві поліції мовиться, що він розкаявся у своїх діях, але пізно, і його все одно заарештують згідно з китайським законодавством.

У відповідь на слова влади користувачі китайських соцмереж вважають покарання заводчика необґрунтованим і зажадали показати їм цей закон, по якому не можна давати такі імена тваринам. Інші власники домашніх тварин задалися питанням, чи можуть вони також потрапити за грати: «протягом останніх 10 років зі мною живе Обама, а ще два-три роки — Трамп. Не знаю, коли мене екстрадують».

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», американця заарештували за жорстоке поводження з рибкою.

За матеріалами Snob

