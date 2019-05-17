В Амстердамі Airbnb поселив туриста у контейнері

Британець Бен Спеллер відправився в Амстердам, щоб подивитися футбольний матч, і забронював житло на Airbnb. В описі до локації було сказано, що це «чистий будинок з окремим туалетом». Виявилося, це обман: замість нормального житла, за яке чоловік заплатив £100 ($128), йому запропонували переночувати в транспортному контейнері на узбіччі дороги. Імпровізовані «апартаменти» складалися з матраца з подушками на підлозі і біотуалету.

Британець довго не міг повірити, що це саме те, за що він заплатив гроші. «Ми вже три рази проїхали повз цього контейнера в таксі в спробах знайти потрібне місце. Ми думали: „Це просто не може бути ним“. Але коли ми вийшли з таксі, це виявилося правдою. Ми відкрили двері, подивилися всередину, закрили двері й пішли. Ми вирішили заселитися в готель», — розповів Бен Спеллер. Номер в готелі обійшовся туристові ще в £230. Надалі Airbnb повернув британцеві гроші за його невдале житло і компенсував витрати на готель.

Експрес-інформація по країні

Нідерланди (Королівство Нідерландів) – держава, що складається із західноєвропейської частини і островів Бонейр, Сінт-Естатіус і Саба в Карибському морі.

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Столиця – Амстердам

Найбільші міста: Амстердам, Роттердам, Гаага

Форма правління – Конституційна монархія

Територія – 41 526 км2 (132-я в світі)

Населення – 16,9 млн чол. (65-я в світі)

Офіційна мова – нідерландська

Релігія – католицизм (28%), протестантизм (19%)

ІЛР – 0,922 (5-я в світі)

ВВП – $879,3 млрд (17-я в світі)

Валюта – євро

Межує зНімеччиною, Бельгією

Співробітники AT5 знайшли ще один контейнер на вулицях Амстердама і припустили, що він належить тому ж людині, який здав «житло» Бену Спеллеру. Журналісти разом із представниками міської влади кілька разів підходили до контейнерів, щоб встановити особу господаря та оштрафувати його за їх незаконну установку, однак нікого там не знайшли. В результаті влада прибрали контейнери. Дізнатися, ким же був шахрай, не вдалося і Airbnb. За словами представників сервісу, вони видалили з сайту всі згадки про несумлінне господаря.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», на Airbnb здається будинок-картоплина.

За матеріалами Birdinflight

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