САДОВОЙ ПРИЗНАЛСЯ, ЧТО ПРОВОДИТ ПЕРЕГОВОРЫ С ВАКАРЧУКОМ

Об этом заявил Садовой в интервью LB.ua.

Он отметил, что проводит переговоры с Вакарчуком – но только с точки зрения мировозренческих разговоров.

“С точки зрения участия в одном списке – таких дискуссий у нас не было”, – говорит лидер “Самопомочи”.

По его мнению, у демократических сил есть всего лишь одна мощная парламентская партия – “Самопомич”.

“На съезде мы решили, что “Самопомич” идет на парламентские выборы самостоятельно, имея возможность привлечь очень много новых лиц, новых людей, новых политиков. Все, кто хочет, – welcome, мы открыты. Парламентские выборы – сложный, чрезвычайно стрессовый процесс, надо иметь структуры. А сегодня только мы имеем мощную структуру по Украине”, – уверен Садовой.

Джерело – bykvu

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