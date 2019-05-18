Комфорт у сучасному будинку: бойлери для гарячої води

Комфортне існування в сучасному світі неможливе без гарячої води. Сучасний ринок пропонує широкий асортимент водогрійного обладнання, вважають на Кордоні.

Бойлери — гарне пристрій, выручающее там, де є електромережа і мережу холодного водопостачання, але немає гарячої води. Бойлери (водонагрівачі накопичувального типу) можна встановлювати в приватних будинках, на дачах, у виробничих приміщеннях, гаражах, квартирах. Ці водонагрівальні пристрої будуть працювати навіть при невеликому тиску у водопроводі (1-2 атмосфери). Тиск спрацьовування зворотного клапана, який дасть баку наповнитися, коливається близько 0,5 атмосфер. Однак захисні пристрої бойлерів різних виробників можуть сильно відрізнятися. Сучасні водонагрівачі крім механічної системи захисту мають електронну. Купувати бойлери стоїть тут, на сайті https://y.ua/.

Існують деякі рекомендації по установці. Не варто розташовувати нагрівальний бак в душовому приміщенні або ванній кімнаті з-за підвищеної вологості. Додатково з автоматичними вимикачами необхідно поставити пристрій захисного відключення (УЗО).

Кілька причин встановити бойлер

1. Величезний вибір. Сучасний ринок побутової техніки пропонує водонагрівальне обладнання для використання в різних умовах. Невеликі, компактні моделі (6 -15 літрів) підійдуть для нежитлових приміщень. Баки великого та середнього обсягу (50 — 100 літрів) — https://y.ua/boylery/objom-l:50-3/c10105/f=735:3018/ = можна використовувати в будинках та квартирах, де проживають великі сім’ї, встановлена ванна.

2. Економія електроенергії незважаючи на постійне наявність гарячої води. Термостат буде підтримувати необхідну температуру, забезпечувати мінімальний витрата електричної енергії.

3. Відсутність складності у використанні. Швидке вивчення інструкції з експлуатації роз’яснить головне питання по регулюванню температури.

4. Простота установки. Монтаж водонагрівачів займає небагато часу і не вимагає особливих знань, зусиль. Якщо під рукою немає необхідних інструментів, кріпильних елементів, водопровідної арматури, то, зрозуміло, краще всього звернутися за допомогою до фахівців.

5. Якість, надійність, гарантія. Водонагрівач прослужить довго, якщо його правильно експлуатувати, додержуватися вимоги, зазначені в інструкції. Вбудований в бак магнієвий стрижень вбереже пристрій від корозії на багато років. Електронагрівальний елемент (ТЕН) є змінним.

Висновок

Купувати бойлери стоїть на сайті https://y.ua/. Хороший водонагрівач зробить життя комфортним. Адже доступ до гарячої води — це ознака цивілізації.