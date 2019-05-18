У команді Зеленського дають зрозуміти, що кандидатура Супрун надалі не розглядається на посаді глави МОЗ

У команді новообраного президента України Володимира Зеленського дають зрозуміти, що не розглядають кандидатуру в.о. міністра охорони здоров’я України Уляни Супрун на посаду голови МОЗ надалі.

“У межах того, наскільки я поінформований, – немає”, – сказав ідеолог команди Зеленського Руслан Стефанчук, який відповідає за питання реформування державних інститутів та законопроектну роботу, в ефірі телеканалу “112 Україна” в п’ятницю ввечері, відповідаючи на питання про те, чи може Супрун продовжити роботу в керівництві МОЗ.

Стефанчук зазначив, що рівень медичного забезпечення, який пропонується сьогодні в Україні, це не та реформа, якої очікували. “Безумовно, є якісь зрушення в боротьбі з фармацевтичною мафією, але це не означає, що кожна людина досягла того рівня, який був свого часу в інших країнах, які проводили ті самі непопулярні реформи”, – вказав він.

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За його словами, в окремій групі в команді Зеленського, яка займається проблематикою медичної реформи, кажуть, що “панацея від усіх бід у впровадженні страхової медицини”.

“Коли у людини буде можливість отримати гарантований рівень належного медичного забезпечення, в залежності від того, наскільки буде розвинений страховий ринок”, – пояснив Стефанчук.

Радник Зеленського також звернув увагу на важливість питань, пов’язаних з якістю медперсоналу, який нині виїжджає з України, підготовки медиків, доступністю ліків.

Джерело – interfax

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